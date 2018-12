Banese Card realiza mutirão de negociação de dívidas em Socorro

10/12/18 - 05:02:41

Evento acontece no período de 11 a 13 de dezembro, no Shopping Prêmio

O cartão de crédito Banese Card realizará, na próxima semana, mais um mutirão de negociação de dívidas no município de N. Sra. do Socorro. O evento acontecerá no período de 11 a 13 de dezembro, no espaço da antiga loja Banese Card, situado no Shopping Prêmio. O atendimento ao público será das 9h às 18h.

De acordo com a Diretoria de Operações e Produtos da Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (SEAC), empresa que administra o Banese Card, durante o mutirão o Banese Card oferecerá descontos especiais nas operações de negociação.

Segundo a gerente de Recuperação de Crédito da SEAC, Tatiane Almeida, na última ação de negociação de dívidas promovida em Socorro foram realizados aproximadamente 1,3 mil atendimentos, com 99% de efetividade nos acordos.