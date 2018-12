Banese participa da campanha “Abrace uma Causa”

10/12/18 - 17:05:46

Campanha visa arrecadar doações para projetos sociais relevantes que permitem a dedução do valor doado na declaração do imposto de renda

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) está participando da campanha “Abrace uma Causa”, que visa arrecadar doações para projetos sociais relevantes que permitem a dedução do valor doado na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Através do site https://banese.abraceumacausa.com.br, você pode direcionar para o projeto que quiser ajudar até 6% do valor do seu imposto de renda devido. O valor da doação poderá ser abatido integralmente do seu imposto devido, desde que faça a declaração completa, pois na simplificada a dedução não é permitida.

A campanha “Abrace uma Causa”, de acordo com o Banese, tem por objetivos contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social e fortalecer projetos sociais que são referência nas áreas em que atuam, além de estimular a cultura de doação pessoa física. O Banese ressalta que não há cobrança de qualquer tipo de taxa para a doação e que todo o valor doado vai diretamente para o projeto escolhido pelo doador.

No momento, na lista de projetos selecionados pela campanha, há apenas um de Sergipe, o ALBA, que é desenvolvido no município de Santa Luzia do Itanhy, pelo Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI). Entretanto, segundo o Banese, em breve novos projetos entrarão na lista das entidades habilitadas a receber as doações.

O ALBA é destinado a promover formação de qualidade no idioma inglês para adolescentes de Santa Luzia do Itanhy, onde o IPTI desenvolve diversos projetos de arte e tecnologia, muitos dos quais com o apoio do Banese e do Instituto Banese. A sustentabilidade do processo de desenvolvimento que vem sendo realizado por meio desses projetos, segundo o IPTI, requer que estes adolescentes dominem o idioma inglês, para poderem realizar negócios e parcerias com clientes e pessoas de outros países. (Conheça mais detalhes sobre o trabalho do IPTI no site www.ipti.org.br).

Doe já – Para fazer uma doação para a campanha “Abrace uma Causa”, o processo é muito simples. Basta seguir o passo a passo indicado no site https://banese.abraceumacausa.com.br, no qual você poderá conhecer os projetos e escolher aquele com o qual mais se identifica. Feito isso, defina o valor da sua doação e o meio de pagamento e complete o seu cadastro para receber informações sobre o andamento dos projetos e recibos da doação. Você será notificado por e-mail quando seu recibo estiver disponível no site.

Por José da Conceição Andrade