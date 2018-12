CARMINHA MENDONÇA E O RESGATE SOCIAL E HUMANIZADOR

10/12/18 - 09:21:26

Desde que tomou posse como prefeita de Itabaiana no dia 20 de novembro, Carminha Mendonça vem demonstrando, com humildade e de forma simples, que é possível, sim, resgatar o verdadeiro orgulho de ser itabaianense.

Com um espirito humano, sensível e acolhedor, principalmente voltado para o social, Carminha Mendonça é profunda conhecedora da realidade local, de cada canto dessa cidade e de seus moradores.

Incansavelmente, Carminha tem percorrido povoados do município de Itabaiana, conversando e ouvindo a população da maneira que ela sempre gostou: no meio do povo.

Prova disso é que em recente visita ao povoado Serra da Tiririca, acompanhada da secretária de Agricultura, Verônica Oliveira, a prefeita demonstrou, mais uma vez, a sua simplicidade. Sentada em frente à residência de um morador, Carminha dialogou e bateu um papo com as pessoas ali presentes, de uma maneira informal, como somente os bons e velhos amigos, (de verdade) conseguem fazer.

Como sempre faz. Até mesmo porque não poderia ser diferente. Com um histórico familiar e respeitador dos Teles de Mendonça, Carminha fez da sua casa a casa de todos. Desde a partida do seu pai, o líder político Chico de Miguel, as portas da sua residência continuam sempre abertas.

Características repassadas a população de maneira verdadeira em cada gesto, seja olho no olho, no abraço, no sorriso que desperta a alegria, sobretudo da alma.

Nas próprias palavras de Carminha Mendonça uma síntese. ” Nada vai tirar a minha vontade de fazer cada vez mais e melhor pela minha terra. Enquanto estiver com vida, continuarei lutando e buscando fazer sempre da melhor forma, como sempre aprendi com meus pais: cuidando do meu povo e tratando a coisa pública com honestidade e responsabilidade “.

Fonte e foto assessoria