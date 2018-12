Deputados recebem Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar

10/12/18 - 13:18:27

Encerrando as atividades legislativas nesta quinta- feira, 13 de dezembro, a Assembleia Legislativa de Sergipe realizará Sessão Especial para Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, às 11h, no plenário Pedro Barreto de Andrade. A proposta é de autoria do presidente da Casa, o deputado Luciano Bispo.

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o engradecimento do Estado de Sergipe e do Poder Legislativo ou Mérito Excepcional, aprovada pelo Conselho da “Ordem do Mérito Parlamentar”, composto por deputados, membros da Mesa Diretora, líderes da bancada dos partidos que tenham representantes na Assembleia Legislativa e pelo último ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Na ocasião, serão agraciados doze parlamentares estaduais. São eles: Adelson Filho; Luciano Pimentel; Capitão Samuel; Moritos Matos; Georgeo Passos; Robson Viana; Gustinho Ribeiro; Sílvia Fontes; Jairo Santana; Vanderbal Marinho; Jeferson Andrade e Zezinho Guimarães.

A decisão do Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar, atende os termos do disposto no art. 5° do Decreto Legislativo nº 02/1987, de 30 de junho de 1987, com redação dada pelo Decreto nº 03/2009, de 17 de junho de 2009.

Por Luciana Botto- Rede Alese

Arte: Júnior Ventura