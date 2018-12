Estreia nacional do Musical “ Um sonho de Natal” acontece nessa sexta

10/12/18 - 14:21:33

Estreia nacional do Musical “ Um sonho de Natal” da Cia das Artes Tetê Nahas acontece nessa sexta, 14, no Museu da Gente Sergipana

Espetáculo será aberto ao publico e integra o “ Natal da Gente” que será realizado no estacionamento do museu

Qual é o verdadeiro sentido do natal? A pergunta que todos os anos todos se fazem e fazem uns aos outros é a temática que norteia o novo musical da Cia das Artes Tetê Nahas: Um Sonho de Natal. A peça é uma livre adaptação da Cantata “ Um Natal Inesquecível” de Claire Cloninger e Gary Holds. Na história uma família relembra os momentos que passaram juntos nos natais passados ao passo que se organizam para mais uma festa. “Além de contarem a história do nascimento de Jesus, o texto e a música dialogam buscando mostrar a importância do amor e da união em família, que é justamente isso que Jesus Cristo pregou”, explica a diretora geral do espetáculo, a atriz e bailarina Tetê Nahas. A estreia nacional acontece nesta sexta feira, 14, as 18h00, no Museu da Gente Sergipana.

Estrutura Dramática

“ A encenação se dá através de depoimentos intercalados com músicas, o pai, a mãe, a filha e um outro casal da família que estão prestes a ter o primeiro filho, e todas essas ações se dão por meio de diálogos e coreografias além das canções. Uma alusão a Jesus Cristo, comum nos chamados autos de natal. Trata-se de uma estrutura moderna, com bastante conteúdo atualizado mas que culmina naquilo que sempre esse tipo de encenação se propõe: mostrar a importância dos ensinamentos de Jesus Cristo e tê-lo além de uma imagem mas no centro da celebração”, detalha a diretora do espetáculo.

Natal da Gente

Logo após a encenação, acontecerão apresentações dos grupos culturais do ciclo natalino do município de Japaratuba: Guerreiro e Pastoril de Forges. E para finalizar a noite, apresentação musical da Orquestra Jovem de Sergipe – projeto que atende mais de 100 crianças e adolescentes do bairro Santa Maria, proporcionando a iniciação e o aprimoramento musical através do encontro com a música clássica.

Durante todo o evento, acontecerá a Feirinha da Gente, onde artesãos e expositores irão comercializar artigos tradicionais e contemporâneos, reunindo em um único espaço a diversificada e talentosa arte sergipana. Esse ano, com a parceria do Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Turismo, o Natal da Gente Sergipana traz também a Feira Origine-se, projeto que reuni expositores com criações desenvolvidas pela parceria entre designers e artesões. Moda, decoração e artesanato em objetos que trazem na essência os ofícios resistentes ao tempo, elaborados no calor do feito à mão que conta histórias e guarda memórias.

A programação do Natal da Gente Sergipana é gratuita e para o público em geral. O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda está localizado na Avenida Ivo do Prado, 398, Centro de Aracaju. Para obter mais informações entrar em contato através do telefone (79) 3218-1551.

Por Pedro Carregosa

Foro assessoria