Natal sem festa

10/12/18 - 08:13:52

O servidor estadual encerra mais um ano sem nada para comemorar. Sem ter tido direito a um único centavo de reajuste neste ano, a categoria passará um Natal magérrimo, além de não ter disposição para festejar a chegada do Ano Novo. 2018 não deixará saudades a quem sofreu com atraso de salários e passou os primeiros seis meses do ano pagando um empréstimo bancário feito a título de décimo terceiro. Para comprar algumas lembranças e a magra ceia natalina, o coitado do servidor terá que recorrer novamente ao banco, pois faltaram recursos para o Executivo pagar o décimo terceiro deste ano. Certamente, os bem pagos burocratas encastelados no governo acham que os servidores e seus familiares vivem de brisa. Uma lástima!

Tempo quente

O prefeito afastado de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), disse que jamais ameaçou de morte a deputada estadual Maria Mendonça (PP) e o irmão dela José Teles. Os dois pediram proteção à Polícia, pois temem serem assassinados. “Quem me conhece sabe que sou uma pessoa da paz, do diálogo”, reagiu Valmir, afastado do cargo sob a acusação de práticas irregulares na administração do matadouro municipal. Homem, vôte!

Leves e soltos

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a colega Thais Bezerra: “Presos no final de setembro, o ex-prefeito de Canindé, Genivaldo Galindo e o filho Galindo Chaves já estão livres, leves e soltos. Apenados a seis anos e oito meses de prisão, ambos cumpriram apenas cerca de 60 dias de regime fechado, pois progrediram para o semiaberto. Como em Sergipe não há local para abrigar quem progride para este regime, Galindo e o filho estão gozando de liberdade plena. Os dois foram condenados sob a acusação de terem patrocinado o roubo das urnas eleitorais de Canindé, em 1997. Pode-se dizer que o castigo lhes saiu leve por demais”. É vero!

Aeroporto é a saída

Dita em tom de brincadeira, a afirmação “o melhor hospital de Sergipe é passagem de avião para São Paulo” tem sido seguida ao pé da letra por quem possui condições financeiras. Nada demais que se procure aos melhores centros médicos do país para se tratar, porém a constância como nossas autoridades descartam os hospitais particulares de Aracaju comprova a falta de confiança delas nestas unidades. Quanto à rede pública de saúde, nem é bom falar, pois só recorre a ela o infeliz sem qualquer outra alternativa de tratamento. Misericórdia!

Defesa de Noventa

“O deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) está sendo vítima de perseguição política por parte de candidatos derrotados”. A afirmação é de Romualdo Santos, assessor do Sindmotoristas, de São Paulo, do qual Valdevan é presidente. Preso em Sergipe pela Polícia Federal, o parlamentar é acusado de fraudar a prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral. Segundo ainda o assessor, “as acusações não são verdadeiras, pois, Noventa é idôneo”. Então, tá!

Abra o olho

O uso indevido de remédios contra impotência pode fazer muito mal a saúde. Segundo o urologista Lucio Flavio Gonzaga Silva, tomar Viagra sem orientação médica expõe homens clinicamente saudáveis à dependência psicológica, “além de reafirmar padrões sociais nem sempre positivos, em que prepondera a virilidade masculina”. Jesus!

Pulando a cerca

E quem está deixando o PCdoB é a ex-vereadora aracajuana Lucimara Passos. Ela já renunciou a presidência da legenda em Aracaju e deve se desfiliar nesta segunda-feira. A moça afirma que não tem encontrado no PCdoB as perspectivas de transformação social: “Vou avaliar com muita calma para qual partido irei. Estou em busca de novos caminhos capazes de proporcionar respostas mais efetivas para os anseios das pessoas”, explica.

Imprensa de luto

Será logo mais às 10h, o sepultamento do radialista José Antenógenes Silva de Araújo, 65 anos. Irmão do diretor da TV Aperipê, Dida Araújo, “Laminha”, como era conhecido, morreu ontem, vítima de Alzheimer. Ele foi o primeiro chefe de operação da TV Sergipe, tendo trabalhado também nas televisões Atalaia e Aperipê. O corpo de “Laminha” está sendo velado no Osaf da rua Itaporanga e o sepultamento acontecerá no Cemitério da Cruz Vermelha, em Aracaju.

Novo prefixo

Em fase experimental, entrou no ar, ontem, a Rádio Jornal/FM, prefixo 91,3. A nova emissora vai substituir a tradicional Rádio Jornal/AM, fundada em 1958 pelo Partido Republicano (PR). Adquirida na década de 80 pelo ex-governador João Alves Filho (DEM), a Jornal foi vendida recentemente ao empresário José Arinaldo, também dono da Rádio Educadora de Frei Paulo.

Comunista vira livro

“Continência a um comunista” é o título do livro sobre o Wellington Mangueira, um sergipano respeitado por suas lutas em defesa da democracia. Preso e torturado durante o golpe militar, Wellington foi sempre figura de destaque do velho Partido Comunista Brasileiro (CPB). Após a redemocratização do país, ocupou com brilhantismo vários cargos públicos. Escrito pelo jornalista Milton Alves Júnior, o livro será lançado nesta quarta-feira, no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 30 de dezembro de 1921.

