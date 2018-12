Neste sábado, 15, seminário destaca as várias atuações da Computação

10/12/18 - 14:40:47

1º Developers Sergipe Summit acontece neste sábado, 15. Com o apoio do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), o evento contará com a presença de vários palestrantes da Microsoft e do GDG (Google Developers Groups) Aracaju, instituições que são referências no país. A programação será iniciada a partir das 8h30 e segue até às 17h30, no auditório da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe/Fanese (Rua Sargento Duque, 85, b. Industrial). A entrada é de 1kg de alimento, a ser revertido para instituições filantrópicas.

Mais informações e inscrições: sergipetec.org.br.

Por Flávia Nunes