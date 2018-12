Prefeitura municipal de Boquim, inaugura árvore de natal de 7 metros

Regrada a plantas ornamentais, a prefeitura municipal de Boquim, inaugurou na noite de ontem 09/12, sua árvore e ornamentação de natal. A árvore tem 7 metros e está localizada na Praça Vigário Cravo, “praça da igreja matriz”, a árvore e toda ornamentação tem como uma das decorações plantas ornamentais, como você pode observar nas imagens.

As plantas ornamentais além de fazer parte da cultura do município também gera emprego e renda. A árvore fica em exposição para os visitantes até o dia 06 de janeiro de 2019

Na oportunidade o prefeito do município, Eraldo de Andrade, acompanhado do vice-prefeito, Chição Almeida pároco da cidade, Raimundo Diniz e secretários, plantou um pé de ipê, em substituição a uma outra arvore que foi extraída por esta com o seu caule danificado.

Fonte e foto assessoria