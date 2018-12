Sema inicia processo de intervenção urbana com o engajamento da comunidade do Santa Maria

10/12/18 - 05:37:49

Domingo é conhecido, para muitos, por ser um dia de reunir a família e amigos, compartilhando momentos de alegria, companheirismo e bom humor. Foram com sensações semelhantes a essas que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), através do seu setor de Educação Ambiental (EA), realizou neste domingo, 9, um mutirão com os moradores do bairro Santa Maria, zonal Sul da capital, a fim de inseri-los no processo da intervenção urbana a ser realizada no local, onde um antigo ponto de descarte irregular de resíduos será transformado em uma área de convivência.

Essa ação está caracterizada como intersetorial, reunindo diversos órgãos públicos municipais, a exemplo das secretarias da Educação (Semed), da Saúde (SMS), Assistência Social; e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), assim como a de Obras e Urbanização (Emurb). De acordo com a coordenadora do setor de Educação Ambiental da Sema, Raphaella Ribeiro, inicialmente, foram feitas algumas consultas à comunidade para saber que tipo de intervenção seria adequada para o espaço. “Primeiro realizamos um levantamento de dados nas redondezas do local afetado para conhecer as necessidades da população. Aqui neste bairro, por exemplo, iremos construir uma área de convivência onde vai ter um parque sustentável, feito com pneus, onde haverá uma quadra esportiva feita com o mesmo material e algumas mesas para que a comunidade possa usufruir do espaço”, destaca.

A ação realizada hoje é a primeira etapa de execução da intervenção e contou, além da participação dos moradores do bairro, com o engajamento de representantes da Semed, SMS e Assistência Social, do Movimento Levante Popular da Juventude e do Conselho Comunitário da Polícia Militar de Sergipe. “É de total importância engajar a comunidade e parceiros nesse processo, porque como é algo feito com materiais reutilizáveis que precisam do cuidado de todos e por ser uma área que era um ponto de descarte viciado de resíduo. Por isso, a comunidade precisa também ser um agente fiscalizador e manter a área. É essencial que os moradores participem desse processo de construção desde o início, para ter a sensação de pertencimento. Essa etapa do mutirão é para fazer a delimitação da área com os pneus, os fixando nos espaços, para que a partir da próxima semana a gente possa dar seguimentos aos próximos procedimentos”, conclui a coordenadora de Educação Ambiental da Sema, Raphaella Ribeiro.

Participações

A técnica da Semed, Claudiceia Dantas, vem desde o início colaborando com o processo de intervenção. “Nós estamos atuando no Santa Maria nessa intervenção para melhoria desse espaço, onde a gente irá transformar, junto com a comunidade, em um ambiente mais aconchegante, com uma boa estrutura para que os moradores tenham esse lazer, uma área de esporte. Esse mutirão é uma oportunidade de estarmos juntos à população do bairro, transformando esse local em um espaço melhor, que será usufruído por todos”, declara.

Para o técnico de Gestão Participativa da SMS, Luiz Cláudio Soares, a atual gestão municipal entende que promover saúde é promover qualidade de vida e que, com essa perspectiva, diversos órgãos municipais estão trabalhando de forma conjunta neste tipo de intervenção. “ Esses órgãos, em parceria com a Sema, vêm entrando em contato com as comunidades de Aracaju para fazer o levantamento das demandas e as necessidades de cada local; e a partir disso, trabalhar em conjunto a fim de melhorar a qualidade de vida e saúde, entendendo que essa área também tem a ver com o meio ambiente, saneamento básico, com melhores condições de moradia e, essencialmente, esses fatores também estão ligados ao ato de promover espaços de convivência, esporte e lazer para as comunidades. Parabenizo todas as secretarias que estão participando dessa ação, principalmente a Sema, que coordenou esses processos e promoveu a articulação”, destaca.

Engajamento dos moradores

A participação dos moradores no mutirão trouxe um sentido de pertencimento ao local, contribuindo com o trabalho da Prefeitura de Aracaju, que conta com a comunidade como principal protagonista nestes processos de transformações de áreas urbanas.

O agente de saúde da SMS e morador do bairro Santa Maria, Marivaldo Menezes, destaca que a parceria entre a gestão pública e a comunidade é importante para ter um vínculo mais aproximado com os moradores. “É necessária essa intervenção e a nossa presença, enquanto agente de saúde, estimular cada vez mais a comunidade a qual nós trabalhamos e fazemos parte. Tenho que potencializar essa participação da comunidade não só quanto profissional, mas como cidadão”, declara Marivaldo.

Para a moradora do bairro e gerente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Santa Maria, a população local sempre desejou acabar com o ponto de descarte irregular de lixo e, consequentemente, com a proliferação de ratos e outras pragas. “A comunidade queria uma atitude: se somar com a parte governamental para que pudesse seguir adiante em algo que fosse prazeroso para ela. E a comissão intersetorial da prefeitura veio com a ideia e conseguiu chegar a esse consenso de transformação do espaço. A Sema chegou com a parceria base e isso foi primordial”, afirma.

O presidente do Conselho da Polícia Militar do bairro, Djenaldo Rodrigues, também participou do mutirão. “A participação da comunidade é muito importante porque ela mesma é quem jogava o lixo nesse espaço. E com essa ação, as pessoas agora terão conhecimento de que não pode fazer isso, até porque lixo atrai insetos e pragas que, consequentemente, trazem doenças para a própria comunidade”, diz.

Ter atos conscientes, não jogar lixo e de estar trabalhando constantemente a questão de manter o bairro limpo são algumas das premissas do morador do bairro e integrante do Movimento Levante Popular da Juventude, Lucca Matheus Santos. “É muito importante a própria comunidade se envolver nesse processo, até porque o espaço está sendo transformado para ela. Já trabalhamos com a população a questão da sensibilização ao não descarte de lixo de forma incorreta, para que as pessoas não façam mais isso e mostrar que a gente pode utilizar aquele terreno baldio, por exemplo, para alguma coisa mais útil, promovendo alguma atividade, como essa intervenção”, explica.

Foto: Alliston Fellipe

Ascom Sema