Semáforos inteligentes: confira a programação para esta segunda-feira, dia 10

10/12/18 - 05:49:11

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), está implantando os semáforos inteligentes nos cruzamentos da capital. Os novos semáforos vão funcionar de forma integrada e de acordo com a necessidade do fluxo de veículos de Aracaju. A ação faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana e recebeu investimentos de R$ 140 milhões.

Adotados pelas cidades mais modernas do mundo, como Nova York, os semáforos inteligentes vão garantir, aos aracajuanos, mais segurança no trânsito.

O trânsito poderá ficar mais lento nos locais da ação. Agentes da SMTT estarão orientando os motoristas no local.

Confira a programação:

Nestes cinco dias da semana, segunda-feira, 10, terça-feira 11, quarta-feira, 12, quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14 a implantação será feita diariamente nos seguintes horários:

– Das 20h às 5h:

Rua L. Mesquita com avenida Hermes Fontes

– Das 8h às 17h:

Complexo das Palmeiras

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral com rua Antônio Condé Dias

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral com rua Marieta Leite

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral com rua Deputado Sílvio Teixeira

Alameda Vereador Lucilo da Costa Pinto com avenida Jornalista Santos Santana