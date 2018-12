SERGIPE ARTE LITORAL É CANCELADO, INFORMA A SECRETARIA CULTURA

10/12/18 - 12:12:07

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) informa que decidiu pelo cancelamento do Sergipe Arte Litoral, evento que aconteceria nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, na Praia da Cinelândia. A medida foi tomada tendo em vista a participação de uma empresa investigada na operação da Polícia Federal sobre supostas irregularidades no processo licitatório para contratação de artistas no Arraiá do Povo 2018, a qual é representante exclusiva de quatro dos sete artistas selecionados por meio de chamamento público para se apresentarem no Sergipe Arte Litoral.

Considerando o curto espaço de tempo até a realização do evento, a equipe da Secretaria de Cultura decidiu pelo cancelamento do evento até que se apurem todos os fatos que motivam a investigação da Polícia Federal, visando evitar prejuízos ao interesse público caso seja comprovada posteriormente a existência de comportamento de efeitos danosos à Administração Pública.

Secretaria de Estado da Cultura