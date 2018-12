Superintendente da SMTT entrega na CMA planilha de custos do transporte

Para manter a transparência no processo de reajuste da tarifa do transporte público da capital, o superintendente interino municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Renato Telles, entregou na manhã desta segunda-feira, 10, uma cópia da planilha de custos para cálculo da tarifa do sistema de transporte coletivo, apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp), à Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A cópia foi entregue em mãos ao presidente da Casa, Josenito Vitale (PSD).

Além disso, foi entregue também uma cópia da planilha que consta a avaliação final feita pela SMTT, após uma minuciosa análise. Durante a entrega, o presidente da CMA parabenizou a atitude do superintendente e ressaltou que é a primeira vez que um gestor do órgão vai à Câmara entregar as planilhas.

“Estou nessa Casa há 18 anos e nunca um superintendente da SMTT trouxe a planilha de custos para a avaliação dos parlamentares. Nós solicitávamos na tribuna, mas nem sempre esse pedido era atendido. A atitude do superintendente Renato Telles demonstra a transparência do processo de reajuste concedido”, disse.

Josenito informou ainda que as cópias das planilhas serão entregues aos demais vereadores. “Eu recebi as planilhas em nome dos demais vereadores. Agora, eu enviarei cópias dessas planilhas de custos do Setransp e a avaliação da SMTT para todos os parlamentares desta Casa”, conta. A planilha apresentada pelo Setransp à SMTT contém os gastos do serviço, a exemplo das despesas com insumos, mão de obra, entre outros.

Segundo o superintendente Renato Telles, a SMTT preza pela transparência de todo o processo. “Embora os vereadores tenham suprimido da Lei Orgânica Municipal a prerrogativa de apreciar a questão do reajuste da passagem de ônibus, em 2017, fizemos questão de apresentar cópias das planilhas aos vereadores de Aracaju, dando total transparência ao processo do reajuste”, declara.

Reajuste

Depois de uma criteriosa análise, a Prefeitura Municipal de Aracaju estabeleceu um reajuste de 14,2% da tarifa, elevando o seu valor para R$ 4,00. O valor do aumento é 47% menor do que o solicitado pelas empresas do setor, que pleitearam uma tarifa de R$ 4,44. A tarifa não era reajustada há um ano e três meses.

