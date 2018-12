Alerta Celular ultrapassa marca de cinco mil cadastros em menos de dois meses

O número de dispositivos cadastrados no Alerta Celular tem aumentado a cada dia. Em menos de dois meses, a ferramenta disponível no Portal do Usuário e que permite a rápida comunicação de roubo, furto ou perda de celulares, já alcançou mais de cinco mil aparelhos. A ferramenta foi lançada no dia 24 de outubro pela Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE).

Do lançamento até esta terça-feira, 11, já foram contabilizados 5.161 aparelhos celulares cadastrados. O Alerta Celular permite que o usuário faça o cadastro dos códigos que identificam cada aparelho celular (IMEI), de números para contato e a emissão de um alerta em casos de roubo, furto ou perda do celular. Até a divulgação desses dados, a quantidade de alertas emitidos era de 347.

Leandro Azevedo, que é analista de sistemas do Departamento de Tecnologia da Informação da SSP (DTI), explicou a importância da utilização do novo sistema. “Com o lançamento do Alerta Celular conseguimos identificar um alto índice de novos usuários cadastrados no Portal Cidadão SSP/SE e, consequentemente, novos dispositivos cadastrados no serviço Alerta Celular. Esses resultados nos trazem uma segurança de que a população irá aderir ao serviço Alerta Celular e também demonstra que a importância deste serviço foi passada com êxito aos cidadãos”, explicou.

Na utilização do sistema, caso não seja confeccionado o boletim de ocorrência, o alerta perderá a validade após dois dias da comunicação feita por meio do Alerta Celular. Além disso, recomenda-se que, caso o celular comporte mais de um chip, que o usuário realize o cadastro de todos os IMEIs daquele aparelho celular, contribuindo para que a possibilidade de recuperação do bem seja ainda maior.

+ Confira mais detalhes sobre o Alerta Celular