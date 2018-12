AMINTAS RENUNCIA LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO E DIZ: ME SENTI TRAÍDO

Depois de 9 meses intensos à frente do bloco opositor na Câmara Municipal De Aracaju (CMA), o vereador Cabo Amintas (PTB) anunciou a decisão de antecipar a sua saída da liderança do grupo na manhã desta terça-feira, 11, durante pronunciamento na Tribuna da Casa Legislativa.

A decisão de alternar o comando da oposição, que tinha sido previamente acertada já que o bloco é composto por 4 parlamentares — Emília Corrêa (Patriota), Lucas Aribé (PSB), Elber Batalha (PSB) e o próprio Cabo Amintas — foi adiantada por causa da falta de comunicação dos vereadores Lucas Aribé e Emília Corrêa diante da Ação Popular movida por eles, que é contrária ao reajuste do transporte público de passageiros. Amintas, que também é contra o aumento abusivo das passagens, não se sentiu bem em saber da ação apenas através da imprensa.

“Quando soube dessa ação, estava sentado, conversando com o amigo Bareta, quando os dois colegas entraram ao vivo na TV. Hoje é tão fácil entrar em contato… E com isso, não quero dizer que os colegas fizeram errado. Pelo contrário, fizeram certo. Só não me senti bem em saber daquela forma. Aquilo me incomodou, saber que os colegas da oposição, do bloco que eu lidero, iniciaram uma ação que eu nem sabia. E pensem no prazer que eu assinaria uma ação dessas… Eu não faço a política do ‘eu sozinho’. Não acho que eu sozinho resolvo tudo”, declarou.

E complementou, em seguida, esclarecendo uma suposta má relação com os parlamentares. “Os colegas aqui podem achar que esse discurso divide a oposição, mas não, de forma alguma. Eu continuo achando essa gestão incompetente, um descaso com as pessoas que precisam. Mas, como já era previsto de que eu permaneceria líder da oposição durante o ano de 2018, e em 2019 o vereador Lucas Aribé assumiria, eu quero antecipar os fatos. Quero deixar claro que a partir desse momento deixo de ser líder da oposição nessa Casa. Eu não lidero projetos individuais, não que os colegas estejam fazendo isso, claro. Tenho certeza que o Lucas fará um trabalho brilhante como líder da oposição, e qualquer atitude que eu venha a tomar, informarei a ele. Informarei aos colegas da oposição porque eu penso que somos um bloco”, afirmou.

Amintas explicou ainda o que sentiu diante da ação dos vereadores e ressaltou seu estilo de fazer política. “Eu vou continuar fazendo a política de defender o povo. Se eu não dissesse isso, não me sentiria bem, não conseguiria conversar tranquilo com a colega Emília, com o colega Lucas, novo líder da oposição. Não é agradável saber das coisas assim, ainda mais num bloco tão pequeno como é a oposição. Imagine você estar sentado e ver colegas que são seus ‘liderados’ dizerem ‘nós fizemos isso, eu e fulano’. Eu não fui informado e me senti traído, me senti traído verdadeiramente”, salientou, ressentido.

Por fim, o parlamentar fez breves considerações sobre os colegas do Legislativo e reafirmou seu trabalho compromissado com os aracajuanos.

“A admiração que tenho por esses dois colegas vai permanecer pela vida toda, até porque continuamos compactuando do mesmo pensamento. Eles são pessoas íntegras, honestas e competentes. Então, senhores, a partir desse momento, eu deixo a liderança mas continuo no bloco da oposição. Só estou antecipando porque já percebi que não liderava mais nada. Continuarei fazendo o trabalho que faço, pois devo satisfação ao povo de Aracaju”, concluiu.

