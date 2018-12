BPRP RECUPERA DOIS CARROS E UMA MOTO NA NOITE DESTA SEGUNDA

11/12/18 - 10:30:50

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha, recuperou dois carros e uma motocicleta roubados durante ações de combate ao crime nas ruas da Grande Aracaju, na noite de segunda-feira (10).

A primeira ocorrência aconteceu quando Uma das equipes do BPRp que patrulhava pelo município de Nossa Senhora do Socorro foi informada por populares que elementos armados estariam realizando assaltos em uma motocicleta de cor escura e placa com numerais 1365.

Com a informação, buscas começaram a ser realizadas na localidade, quando no Albano Franco, numa localidade conhecida como Cidade de Deus, a motocicleta Yamaha Factor 125 de placa policial IAJ-1365 foi encontrada numa casa abandonada e submetida a consultas junto ao CIOSP, constatando-se que a mesma possuía restrição de roubo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista Norte.

No Tamandaré, a mesma equipe de radiopatrulheiros avistou na rua Airton Sena uma Toyota Hilux de placa policial QKY-3628, que foi tomada de assalto no município de Estância e a conduziu à Deplan Norte para que todas as medidas legais fossem adotadas.

No bairro Lamarão, após serem informados, via Centro Integrado em Operações de Segurança Pública sobre o roubo de um veículo Polo de placa IAJ-9608, os militares do BPRp encontraram após diligências pela região, na rua do Toque, o veículo informado fechado e estacionado e entraram em contato com a vítima que foi orientada a se dirigir a Plantonista Norte onde pôde reaver o seu bem, após as adoções das devidas medidas legais e administrativas.

Colaboração do SD Oliveira Filho