CAMINHONEIRO DE MG É ENCONTRADO MORTO COM TIRO NO PEITO

11/12/18 - 09:58:17

O caminhoneiro Luiz Carlos da Silva Oliveira, 44 anos, foi encontrado morto dentro da cabine do caminhão na madrugada desta terça-feira (11), próximo a um posto de gasolina no Km 76 da BR-101 no município de Maruim.

As informações são de que os frentistas teriam ouvido disparos de arma de fogo e em seguida teriam acionado agentes da Polícia Rodoviária Federal que estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos.

Os agentes foram até o local e lá encontraram a carreta estacionada no acostamento da pista ainda funcionando e o motorista já sem vida e aparentando ter recebido um tiro no peito. Luiz Carlos era natural de Muriaé, estado de Minas Gerais e a família já foi comunicada do fato.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML.