CORPO É ENCONTRADO BOIANDO NO RIO SERGIPE EM ARACAJU

11/12/18 - 08:55:29

O corpo de um homem ainda sem identificação foi encontrado boiando no inicio da manhã desta terça-feira (11), no Rio Sergipe, próximo à ponte do Imperador em Aracaju.

O corpo foi localizado por populares que acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros que efetuou o resgate do corpo ainda sem identificação. As informações são de que o homem pode ter afogado na tarde da segunda, porém o corpo só foi localizado hoje.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) que fará os exames para esclarecer a causa da morte. O caso também será investigado pela Polícia Civil e informações podem ser passadas de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

Foto F5 News