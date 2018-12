Encontro Estadual de catadoras e catadores de materiais recicláveis acontece nesta quinta

Será realizado nesta quinta-feira, dia 13 de dezembro, o III Encontro Estadual de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Sergipe. Este ano o tema principal do evento será “Estimulando e Fortalecendo o processo de formação de redes de Cooperativas. O encontro, que conta com o apoio da empresa Torre Empreendimentos, da Fundação Brasil Ecoar e diversos outros parceiros, será realizado na sede da AABB em Aracaju, Sergipe, das 8 às 17 horas – confira a programação completa no folder em anexo.

Catadoras e catadores de materiais recicláveis de diversos municípios sergipanos deverão estar presentes ao encontro, que, como o tema já avisa, tem como objetivo aumentar o estímulo para integrar e fortalecer o processo de formação de redes de Cooperativas do Estado de Sergipe.

Entre os temas debatidos estará a “Política Nacional de Resíduos Sólidos” e o Programa Pró-catador. Também serão debatidas as políticas públicas estaduais de gestão dos resíduos sólidos em Sergipe, destacando o projeto de inclusão socioambiental dos catadoras e catadores de materiais recicláveis de Sergipe.

Além de plenárias e debates sobre os temas apresentados, o evento contará ainda com apresentações culturais e uma tarde de cidadania e bem-estar.

O Encontro Estadual de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis é uma realização dos seguintes parceiros: Procuradoria da República de Sergipe, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Governo de Sergipe, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Care e Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.

Estão apoiando o evento: Ministério do Trabalho, Adema, Banco do Brasil, a empresa Torre, a Fundação Brasil Ecoar, o Hotel Quality São Salvador e diversos outros parceiros.

veja programação aqui

Da Assessoria de Imprensa/Torre