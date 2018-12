Escola do Legislativo da CMA inicia curso de Segurança do Trabalho

11/12/18 - 06:02:43

por Leilane Coelho

A Escola do Legislativo Professora Neuzice Barreto de Lima, da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), deu início na tarde desta segunda-feira, 10, ao curso de Segurança do Trabalho para servidores da Câmara. O treinamento trabalhará assuntos como acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, prevenção de acidentes e outros assuntos ligados ao meio-ambiente.

Segundo a professora de segurança do trabalho e meio ambiente, Karla Fabiany, o curso é voltado para segurança do trabalho, mas também trabalha questões ligadas ao meio-ambientem atendendo assim as normas regulamentadoras vigentes no país. “A nossa ementa

contempla as áreas de meio ambiente e segurança, detalhando a questão do desenvolvimento sustentável, a parte de ergonomia, acidentes do trabalho , doenças ocupacionais, comissão interna prevenção de acidentes e prevenção de combate a incêndios. Todo o curso segue as normas técnicas brasileiras e normas regulamentadoras que são instituídas pelo ministério do trabalho”.

O diretor da Escola Professora Neuzice Barreto, Vander Costa, afirmou encerrar o ano com o curso de segurança do trabalho só reafirma o desempenho de todos que fazem a escola. “Aqui temos duas comissões e elas estudam as possibilidades de cursos, elas trabalham no planejamento estratégico para que todas ideias viáveis e positivas sejam colocadas em prática. Encerramos o ano de 2018 cumprindo nosso objetivo que era receber mais de 500 alunos aqui. Em 2019 pretendemos dobrar esta meta e oferecer novas opções educacionais para os servidores da Câmara”.

Jovens –

Vander Costa disse ainda que um projeto que irá ajudar jovens a entrarem no mercado de trabalho está em análise. “Estamos estudando um projeto para oferecer cursos de capacitação para jovens para que eles tenham oportunidade de entrar no mercado de trabalho”.

Foto: Heribaldo Martins