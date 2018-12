GMs realizam treinamento para atuar no final de ano e reforçar a segurança dos socorrenses

11/12/18 - 07:27:03

A manhã desta segunda-feira, 10, para os guardas municipais de Socorro, foi iniciada com o treinamento de técnicas de abordagens e procedimentos operacionais, visando situações adversas que possam ocorrer durante procedimento de abordagem ao transporte coletivo durante o período de final de ano. Com parceria da Guarda Municipal de Aracaju, a ação foi realizada no Ginásio do Sesi, no Marcos Freire I.

Para melhor assimilar o conhecimento adquirido na parte teórica prestada pelo GM Tavares de Aracaju, a qualificação que também contou com a parte prática, esteve voltada para ações ocorridas no transporte público. “O treinamento consiste na abordagem ao transporte coletivo para que sejam evitados assaltos e outros delitos que ocorrem no interior do veículo. Nosso propósito é fazer com que a atividade seja desenvolvida de forma segura tanto para os agentes de segurança, como para os passageiros e trabalhadores das empresas”, explicou.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Socorro, Evilásio Protásio, esse tipo de ação faz parte do cronograma da instituição e este, especificamente, decorre da grande movimentação de final do ano. “Todo ano renovamos os conhecimentos adquiridos no curso de formação técnico-profissional e esse momento se torna fundamental porque estamos no período em que as pessoas recebem o décimo terceiro salário, consequentemente produz uma maior movimentação. Então, como determinou o prefeito Padre Inaldo, nosso foco é proporcionar uma maior segurança para as pessoas nesse período festivo”, disse.

E o comandante ainda revela que as ações de final de ano já foram iniciadas a partir da presença dos guardas nas feiras livres. “Apesar de já desenvolver um grande trabalho durante todo o ano, nós já reforçamos a segurança nas feiras livres ao colocar 70% da nossa guarnição nas feiras realizadas no domingo”, explicou.

Por: Bruna Evelyn

Fotos: Edilson Menezes