Hospital Primavera promove palestra sobre Câncer de Reto

11/12/18 - 17:25:38

O Hospital Primavera promoveu na última quinta feira (6), num restaurante de Aracaju, palestra sobre Tratamento Multidisciplinar do Câncer de Reto. O evento reuniu mais de 50 médicos que tiveram a oportunidade de ampliar os conhecimentos com dois profissionais renomados da oncologia no Brasil.

Dra. Rachel Riechelman, diretora do AC Camargo, o maior Câncer Center do país, discutiu com cirurgiões, oncologistas e patologistas, o manejo e os avanços no tratamento do câncer gastrointestinal.

Já o chefe do departamento de cirurgia oncológica da USP, Dr. Fábio Ferreira, trouxe à discussão os avanços nas técnicas de tratamento do câncer de reto, responsável pelo surgimento de mais de 15 mil casos no ano.

– Eventos como este reforçam o compromisso do centro de oncologia do Hospital Primavera em oferecer um cuidado ao paciente alinhado aos grandes centros de referência do Brasil, concluiu o oncologista, Dr. Michel Alves”.