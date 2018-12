HU ABRE INSCRIÇÕES PRA RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL

11/12/18 - 10:12:57

Candidatos disputarão 155 vagas, sendo 83 na médica e 72 na multiprofissional

As comissões de Residência Médica (Coreme) e da Residência Multiprofissional (Coremu) do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), divulgaram editais de seleção de candidatos às vagas do programa de pós-graduação na modalidade de residência. A prova escrita será realizada no dia 20 de janeiro de 2019.

Estão sendo oferecidas 83 vagas para a Residência Médica e 72 para a Residência Multiprofissional, distribuídas nos campi Aracaju e Lagarto. Os dois editais – Residência Médica e ResidênciaMultiprofissional – podem ser acessados no site do HU-UFS (www.ebserh.gov.br/web/hu-ufs), na aba Residência.

Os programas de Residência Médica têm características de cursos de pós-graduações latu sensu, sob forma de treinamento em serviço e são destinados a médicos brasileiros ou formados por escolas oficiais em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), ou ainda a médicos com diploma estrangeiro devidamente revalidado no Brasil e com visto de permanência regular no Ministério da Justiça.

Assim como na Residência Médica, o curso de Residência Multiprofissional em Saúde tem característica de pós-graduação lato sensu, na modalidade de treinamento em serviço em unidade hospitalar e nas redes conveniadas de saúde a Residência Multiprofissional, abrangendo as áreas de concentração Saúde do Adulto e do Idoso, Saúde Mental, Epidemiologia Hospitalar, Saúde da Família (Lagarto), Atenção Hospitalar à Saúde (Lagarto), Saúde da Família (Aracaju) e Enfermagem Obstétrica.

Por Andreza Azevedo