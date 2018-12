PENSANDO EM ELEIÇÕES

A antecipação das eleições está à vista. Muita gente já pensando no pleito municipal, como se ele fosse acontecer amanhã. É lógico que ninguém expõe isso em publico, mas parte significante de prefeitos que tentarão a reeleição e dos que deixarão o mandato já se movimenta de forma intensa. Talvez seja a pré da pré-campanha, com o objetivo de marcar posições e anunciar o velho “ninguém tasca que eu vi primeiro”.

Deputado federal André Moura (PSC) alerta que tem muita gente, de partidos variados, que vem falando com insistência na disputa de 2020, “e até na de 2022”, mesmo tendo conhecimento de que vários fatores podem influenciar para os pleitos que vêm nesse período de prováveis mudanças nas políticas nacional e estadual. André Moura lembrou que tudo vai depender tanto do presidente Bolsonaro, na área nacional, quanto do governador Belivaldo Chagas, no âmbito estadual, “e os dois sequer tomaram posse”.

A evolução política nesses próximos quatro anos é uma exigência da sociedade, mesmo que o País vá enveredar pelo caminho da direita, o que faz temer um grande retrocesso. Mas, com os problemas advindos da esquerda, tem que se esforçar para libertar o Brasil dos vícios adquiridos, os quais, de alguma forma, contaminaram os Estados, em que se inclui Sergipe. Belivaldo tem quatro anos pela frente para trilhar novos caminhos em um cenário deturpado de administrações descontroladas e que perderam o senso em relação ao sentimento de avanço e de modernidade nos atos.

Esse será um período para se colocar o trem nos trilhos na esperança de colher algo de bom ou de mau nessa “viagem” que vai durar quatro anos, em que vários desafios se tem pela frente, para que o País – e lógico os Estados – defina o seu rumo e consiga sair do atoleiro moral que o impede de mudar de rumo. Há muito trabalho a cumprir, inclusive que pode atingir diretamente a sociedade, mas é preciso que todos os atos façam retornar a esperança e recuperar a alto-estima de um povo que continua decepcionado.

PROJETO VÊ A PREVIDÊNCIA

Dos 29 projetos enviados pelo Governo para apreciação dos deputados, um tende a mudar benefícios do Sergipe Previdência, que é o calcanhar de Aquiles do Estado.

Haverá um certo aperto na vida dos beneficiários.

SOBRE MORTE DO CÔNJUGE

Um dos projetos determina que apenas cônjuge com mais de 43 anos terá vitaliciedade na pensão por morte do titular. Abaixo disso não.

Cônjuge com menos de 40 anos terá menos de dez anos de pensão garantida.

REUNIÃO DO PT NA QUINTA

Não está confirmado, mas o senador eleito Rogério Carvalho (PT) vai marcar reunião do Diretório para discutir posições que estão sendo tratadas no âmbito da legenda.

Falará sobre conversas que vem tendo com o governador Belivaldo Chagas.

PARTIDO BUSCA A UNIDADE

Depois das eleições o PT demonstra maior unidade entre as tendências que formam a legenda, em busca de unidade sólida para que se dê mais força ao partido.

As arestas entre Rogério Carvalho e Eliane Aquino já foram quebradas.

ROGÉRIO PENSA NO GOVERNO

Ao eleger-se ao Senado, Rogério Carvalho passou a ser o líder maior do PT em Sergipe e não sai de sua cabeça uma candidatura ao Governo do Estado em 2022.

Dentro do partido trabalha-se abertamente para isso.

ACOMPANHA DE LONGE

O pessoal do PRB se recusa a falar sobre situação do deputado eleito Valdevan Noventa (PSC), porque acha que não é da competência do partido.

Cumprirá apenas o que tiver decidido.

KARINE LIBERAL NÃO ATENDE

Delegado Antônio Carvalho, da Polícia Federal, disse que está intimando os “laranjas” do caso Valdevan Noventa, mas tem dificuldade de chegar a todos.

Como é o caso da assessora de Noventa, a radialista Karine Liberal.

Segundo o delegado “até o telefone dela está desligado”.

INVESTIGAÇÕES CONTINUAM

As investigações estão continuando e, embora a Polícia Federal esteja apurando todo o problema de ordem eleitoral, o caso de Valdevan pode se aprofundar.

Como, por exemplo, para uma ação de organização criminosa.

NOTÍCIA SOBRE PRISÃO

No final de semana, foi publicada nos grupos sociais em Estância a prisão de Karine Liberal, que já trabalhou em emissora de rádio naquela cidade.

Logo em seguida a prisão fora desmentida.

TRABALHO DE RENOVAÇÃO

Deputado federal eleito Fábio Reis (MDB) vai promover uma renovação nos diretórios municipais do partido e fará análise daqueles que não se preocupam com a legenda.

Só na convenção do próximo ano é que deve assumir o MDB em Sergipe.

UM APELO DE SAMUEL

O deputado Capitão Samuel defendeu o adiamento do recesso parlamentar, em razão da quantidade de projetos do Executivo que chegaram à Assembleia.

O deputado faz análise criteriosa de cada matéria.

CONSEGUIU PRORROGAR

O recesso dos deputados estaduais foi adiado para o final da próxima semana, em razão do grande número de processos que tem para análise e votação.

Como se viu, o Capitão Samuel havia sugerido isso.

INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO

Matheus Leitão publica em seu blog, no G1, “um grupo da PF que monitora facções criminosas apontou indícios de envolvimento entre o deputado eleito Valdevan Noventa e o PCC”.

Policiais apuraram que ele, apesar de ter sido eleito por Sergipe, não tem ligações com a região.

BELIVALDO ESTÁ EM BRASÍLIA.

O governador Belivaldo Chagas viajou a Brasília e, em sua pauta, participa hoje da posse do ministro José Múcio Monteiro Filho na Presidência do TCU.

Também vai à reunião do Conselho Deliberativo da Sudene.

REUNIÃO DE GOVERNADORES

Belivaldo Chagas vai participar amanhã da reunião de governadores com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, para tratar sobre segurança pública.

Há comentários sobre a presença de Jair Bolsonaro.

ESSE É FATO INÉDITO

Um dos deputados estaduais reconheceu ontem que Belivaldo Chagas já indicou 50% do seu secretariado e considerou que “isso é um fato inédito”.

Admitiu que por esse meio despolitiza o Governo…

PREFEITURA DE CANINDÉ

O nome de Kaka Andrade é comentado nos bastidores políticos para ser candidato a prefeito de Canindé do São Francisco nas eleições de 2020.

Kaka não fala, mas discretamente põe açúcar nas conversas.

Notas

Subordinados ao governador – O deputado estadual Capitão Samuel informa que o Projeto de reestruturação administrativa do Estado mantém a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros subordinado ao governador Belivaldo Chagas, com suas independências administrativa e financeira, mas ligados operacionalmente a SSP.

Atento para continuar juntos – Vice-prefeita Eliane Aquino (PT) disse, ontem, que no dia em que o mundo comemora os 70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembro o quanto devemos estar atentos para continuarmos, juntos, enfrentando todas as formas de discriminação, desigualdade, violência e opressão.

Mendonça defende Moro – Mendonça Prado sente que setores da política agora querem obrigar o ministro Sérgio Moro a se pronunciar sobre temas que não estão sob a sua responsabilidade. É o mesmo que exigir que alguém cumpra deveres de outros. Em relação ao assessor do filho de Bolsonaro Moro não é o investigador nem o juiz.

Arquiva pedido contra Moro – O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu ontem arquivar o pedido de providências instaurado contra o ex-juiz federal Sérgio Moro e os desembargadores do TRF-4 Rogério Favreto, João Pedro Gebran Neto e Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz.

Juíza nega visita a Lula – “A juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal em Curitiba, negou ontem pedido feito por senadores petistas da Comissão de Direitos Humanos do Senado para visitar o ex-presidente Lula na prisão. No pedido, os senadores alegaram que fariam diligência para avaliar “condições físicas e psicológicas” de Lula.

Ainda sem médicos – Até às 11 horas de ontem, 3.093 profissionais inscritos no programa Mais Médicos não haviam se apresentado nos municípios escolhidos. Até o horário havia 8.411 inscritos, preenchendo 98,7% das 8.517 vagas ofertadas. Destes, 4.508 inscritos, que representam 53%, haviam comparecido nos locais para os quais foram alocados.

Conversando

Em análise – Os deputados estão analisando todos os projetos de lei enviados pelo Executivo, para promover mudanças na administração.

Forma coerente – Segundo um dos parlamentares, há necessidade de muito cuidado para que tudo seja aprovado de forma coerente com os novos tempos.

Assim não dá – Senadores e deputados eleitos vão receber R$ 34 mil do Congresso para fazerem suas mudanças para Brasília, sem que precise prestar contas.

Muita chuva – Segundo pessoas de Canindé do São Francisco, ontem caiu a maior chuvarada já vista naquela cidade em todos os anos.

Vai ao Planalto – O deputado André Moura participou, ontem cedo, de reunião com o presidente Temer e à tarde de outro encontro com todos os ministros.

Novos recursos – André Moura ainda trabalha em Brasília para liberar novos recursos para municípios de Sergipe. Só vai tratar sobre política depois do carnaval.

Mudar presidente – A maioria dos partidos pode mudar de presidente em Sergipe, para que todas as siglas atuem dentro da renovação prevista para a política.

Papel de vice – A partir de janeiro o presidente da Câmara Municipal, Nitinho Vitalle, passará a fazer o papel de vice-prefeito na ausência de Edvaldo Nogueira.

Sorteio de carros – Neste final de ano os shoppings center de Aracaju não fizeram sorteios de carros de luxo como em anos anteriores.