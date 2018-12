Planilhas de custos transporte público é entregue ao MPE

11/12/18 - 13:07:09

Superintendente da SMTT entrega ao MPE cópias das planilhas de custos do transporte

O superintendente interino municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, entregou na manhã desta terça-feira (11), cópias das planilhas de custos do transporte coletivo de Aracaju ao procurador-geral da Justiça do Ministério Público de Sergipe (MPE), Eduardo Barreto D’Avila. Nas planilhas entregues constam os cálculos apresentados pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Setransp) e a análise final feita pela SMTT.

O procurador-geral Eduardo Barreto D’Avila ressaltou a importância da iniciativa do superintendente da SMTT. “É uma iniciativa louvável. Toda transparência no poder público é extremamente necessária. Vamos encaminhar as planilhas para a promotoria específica do MPE que trata do assunto do transporte público para a devida avaliação”, disse.

O superintendente interino da SMTT, Renato Telles, destacou a transparência do processo. “Esta semana entregamos, espontaneamente, as cópias das planilhas que justificam o reajuste da tarifa do transporte público da cidade à Câmara Municipal de Aracaju, e, agora, estamos entregando ao Ministério Público de Sergipe. A nossa intenção é manter toda a transparência do processo e prestar contas do que está sendo feito”, afirma.

A tarifa

O reajuste da tarifa de R$3,50 para R$4,00 está valendo para o transporte público da região metropolitana desde o último domingo, 9 de dezembro. A população foi informada do novo valor ainda na quinta-feira, 6. O Setransp pleiteou o reajuste para R$4,44 e a Prefeitura de Aracaju deu um aumento 47% menor do que o solicitado pelo sindicato.

Foto assessoria