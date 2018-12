Prazo para adoção das cartinhas do Papai Noel dos Correios termina sexta-feira

11/12/18 - 11:03:23

Ainda dá tempo de tirar sonhos do papel e transformar o Natal de crianças carentes de todo o estado. Para participar da 29ª edição da campanha Papai Noel dos Correios, basta comparecer a um dos pontos de adoção, escolher uma ou mais cartinhas e entregar os presentes aos Correios. O prazo para apadrinhamento e entrega dos presentes termina nesta sexta-feira (14).

Os pedidos feitos pelas crianças são variados: bola, carrinho, boneca, ioiô, massinha de modelar, par de chinelo, roupa para usar no Natal, ursinho de pelúcia, relógio, lápis de cor, conjunto de panelinhas, mochila escolar. Este ano, os Correios receberam 12 mil cartinhas, e até o momento cerca de 6 mil foram adotadas. Além de padrinhos da sociedade, a campanha conta com parceiros institucionais, como Unimed, Caixa, TCE, Jucese, INSS, MPF, Sebrae, Rotary Club, Lojas Emmanuelle, entre outros.

As entregas começaram no último dia 8, quando 135 presentes foram distribuídos entre as crianças assistidas pelo Centro Social Santa Terezinha, no bairro Coqueiral, em Aracaju. A coordenação da campanha pretende finalizar as entregas no próximo dia 21. Para isso, uma equipe está trabalhando exclusivamente na triagem, preparação e encaminhamento dos presentes.

“Estamos trabalhando a todo vapor e esperamos que até esta sexta-feira mais cartas sejam adotadas, para que o maior número possível de crianças tenham um Natal mais feliz. A sociedade sempre participa da nossa campanha, que é a maior ação social natalina do país. No ano passado, tivemos 7.300 cartinhas adotadas, e esperamos superar esse número nesta edição”, afirma o superintendente dos Correios em Sergipe, Israel Bispo dos Santos.

Confira os pontos de adoção da campanha Papai Noel dos Correios em Sergipe:

AC Riomar (Aracaju)

AC Rua Acre (Aracaju)

AC Central (Aracaju)

AC Propriá

AC Itabaiana

AC Estância

AC Nossa Senhora da Glória

AC Japoatã

AC João Alves Filho (Nossa Senhora do Socorro/Shopping Prêmio)

AC Malhador

AC Lagarto

AC Barra dos Coqueiros

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no endereço www.blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios

Fonte e foto assessoria