Prefeitura de Boquim inaugura árvore de Natal de 7 metros

11/12/18 - 05:18:47

A Prefeitura de Boquim inaugurou, na noite do último domingo, dia 09/12, a sua árvore e ornamentação de Natal. A árvore possui 7 metros de altura e está localizada na Praça Vigário Cravo, a Praça da Matriz. Um detalhe que chama atenção é que a decoração em volta da árvore foi feita utilizando plantas ornamentais produzidas no próprio Município, que hoje já se destaca como um grande centro produtor desse tipo de planta. A árvore fica em exposição para os visitantes até o dia 06 de janeiro de 2019.

Durante o evento aconteceu mais uma edição da Feira Cultural e Gastronômica para a Geração de Renda, onde expositores de produtos artesanais e comerciantes de comidas tiveram a oportunidade de apresentarem e venderem seus produtos. O evento contou com a apresentação musical da Lira Senhora Santana, além de show com a dupla boquinense Pedro Lucas e Jesiel.

Na oportunidadeo prefeito municipal Eraldo de Andrade, acompanhado do vice-prefeito Chicão Almeida, secretários municipais e do pároco da cidade, Raimundo Diniz, plantou umamuda de Ipê, hoje a árvore símbolo do município.

ASCOM/PMB