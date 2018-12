Prorrogadas inscrições para seleção temporária de professores para atuar no Ensino Integral

11/12/18 - 15:35:43

Por Ítalo Marcos

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), através do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (NGETI), prorrogou as inscrições para a seleção de professores que desejam atuar nas unidades escolares que disponibilizam o Ensino Médio em Tempo Integral. As inscrições, que tiveram início no dia 5 de dezembro, poderão ser feitas até as 16h59 de quarta-feira, 12, através do Portal da Seed. No momento da inscrição, o candidato deverá anexar seu diploma de graduação, além dos títulos para fins de desempate.

Poderão participar da seleção professores da DEA, DRE 1, DRE 2, DRE 6 e DRE 8 que estiverem em comitê pedagógico, diretorias e secretarias. Estão sendo disponibilizadas temporariamente 13 vagas, distribuídas entre as disciplinas de Física, Química, Biologia e Filosofia. “A seleção será feita pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH/Seed), e em seguida os candidatos selecionados serão chamados para desenvolver suas atividades. A expectativa é de que já no dia 20 de dezembro os novos professores já estejam em sala de aula”, explicou a coordenadora do NGETI, professora Mônica Rodrigues.

O candidato convidado para atuar temporariamente nas unidades escolares de Ensino Médio em Tempo Integral terá uma carga horária de 40 horas semanais. Além da remuneração inerente ao cargo efetivo de professor de Educação Básica, receberá também a Gratificação por Atividade de Tempo Integral (GATI), equivalente a 100% sobre o vencimento básico.

Resultado

A relação dos candidatos selecionados para a convocação por convite para lotação temporária, os quais preencherão as vagas temporárias, será divulgada no site da Secretaria de Estado da Educação (www.seed.se.gov.br). Os candidatos aprovados deverão comparecer, entre os dias 17 e 18 de dezembro, à sede da Seed, no Departamento de Recrutamento e Seleção (DIRES/DRH), com as versões originais dos seguintes documentos: Diploma de graduação, diplomas e certificados de títulos anexados no processo de inscrição, declaração de disponibilidade para o cumprimento da carga horária de 40 horas semanais, declaração da autorização temporária para o exercício da docência para a área específica para a qual foi selecionado.

Foto Eugenio Barreto

Assessoria de Comunicação da SEED