Semáforos inteligentes: confira a programação para esta terça-feira, 11

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), está implantando os semáforos inteligentes nos cruzamentos da capital. Os novos semáforos vão funcionar de forma integrada e de acordo com a necessidade do fluxo de veículos de Aracaju. A ação faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana e recebeu investimentos de R$ 140 milhões.

Adotados pelas cidades mais modernas do mundo, como Nova York, os semáforos inteligentes vão garantir, aos aracajuanos, mais segurança no trânsito.

O trânsito poderá ficar mais lento nos locais da ação. Agentes da SMTT estarão orientando os motoristas no local.

Confira a programação:

– Das 8h às 17h:

-Complexo das Palmeiras

-Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral com rua Antônio Condé Dias

-Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral com rua Marieta Leite

-Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral com rua Deputado Sílvio Teixeira

-Alameda Vereador Lucilo da Costa Pinto com avenida Jornalista Santos Santana

– Das 20h às 5h:

-Rua L. Mesquita com avenida Hermes Fontes

11/12/18 - 06:17:40