Sergipana é que ‘gerencia’ plataforma da Petrobrás em Urucu

11/12/18 - 23:53:07

A sergipana de Aracaju Selma Fontes é quem gerencia a Província Petrolífera de Urucu, uma Plataforma da Petrobrás encravada na Floresta Amazônica, que completa 30 anos. Ela é filha do ex-advogado Jaime Araújo, bem entrosado na política sergipana e que já exerceu mandatos e posições importantes no Estado. No dia 18 de setembro, a revista Época publicou a reportagem “A vida excepcional e selvagem numa plataforma encravada na Floresta Amazônica“, assinada pelo repórter Rafael Galdo, de Urucu. com fotografias de Guito Moreto, em que mostra a vida na Plataforma.

Pela primeira vez em três décadas, já há oito meses Urucu tem a “prefeita” Selma Fontes. De fala mansa, mas certeira, seu cargo oficial é gerente de base, num regime de 14 dias em Urucu e 21 em casa”. Quando Selma Fontes está prestes a chegar, todos tratam de pôr a casa na mais perfeita ordem. “Não é linha-dura, mas justa”, dizem os colegas. Em campo, o rádio é companheiro inseparável da sergipana, solicitada para resolver todo tipo de demanda, dos aspectos da produção à convivência entre os trabalhadores. Acorda assim que o sol surge no horizonte — o café da manhã em Urucu é servido das 6 horas às 7 horas — e só para de noite, numa jornada de trabalho de pelo menos 14 horas.

“Preciso manter a cidade funcionando. É cansativo, mas não tem rotina. A parte mais fácil é trazer as pessoas para Urucu, o que já é bastante difícil. Temos o petróleo com a produção mais barata da Petrobras, com muito rigor no que se faz e se gasta. As pessoas e o ambiente ajudam. Fico muito surpreendida com o fato de ser um local de confinamento onde o nível de animosidade é muito baixo. Talvez porque estejamos na selva, com mais espaço que nas plataformas”, disse Selma.

A REPORTAGEM

Uma onça-pintada preguicenta (foto acima de Guito Moreto — animal que costuma se dissimular na mata — exibe-se sobre dutos da Petrobras, indiferente aos olhares a sua volta, perto de uma planta industrial no coração da Amazônia. A visita faz parte da rotina na Província Petrolífera de Urucu, que em 2018 completa 30 anos. São torres metálicas, tanques e esferas gigantes no meio da selva para produzir, por dia, 38 mil barris de petróleo, 13 milhões de metros cúbicos de gás natural e o equivalente a 115 mil botijões de 13 quilos de gás de cozinha (GLP). Uma superestrutura que, apesar de ser a maior produtora terrestre de óleo no país, desaparece na imensidão verde que a cerca, impondo à operação, essencial à Região Norte e a parte do Nordeste, desafios descomunais.

A começar pela odisseia logística para manter as engrenagens desse confim do Brasil, nas entranhas do estado do Amazonas. Em linha reta, as cidades mais próximas são Carauari e Tefé, a 170 e 180 quilômetros de distância, respectivamente. Do centro do município de Coari, onde o território está localizado, são outros 285 quilômetros. E da capital, Manaus, 650 quilômetros. Por recomendação de cientistas na época da construção do polo, não há estradas que liguem Urucu a lugar algum, com o intuito de não estimular o adensamento populacional da região. As únicas que existem estão dentro do complexo da Petrobras e dão acesso a alojamentos, portos e parte dos 65 poços de produção.

Para chegar a esse rincão, todo trabalhador — são cerca de 1.070 simultaneamente, em regime de escalas — aterrissa num avião turboélice, com capacidade para 47 passageiros, em voos diários de aproximadamente uma hora e meia de Manaus, ou três vezes por semana de Carauari. O restante, da alface das refeições a caminhões, válvulas e sondas, vai de barco. A viagem leva de sete a dez dias pelo Rio Solimões e, a partir de Coari, pelo sinuoso Rio Urucu, que se torna estreito e raso no período de vazante na Amazônia. Um complicador, sobretudo de agosto a outubro, que exige mão de obra local qualificada para não deixar encalhar as balsas, com calado de apenas 60 centímetros, nessa época do ano.

“É como navegar numa piscina. Uma pessoa baixa consegue atravessar o rio sem ficar submersa, o que aumenta o isolamento do lugar. Não estamos numa plataforma marítima. Mas o mar em nosso entorno é verde. Não é à toa que, nos dias de trabalho em Urucu, dizemos estar embarcados. Hoje, brinco que o lugar parece um hotel cinco estrelas. No início, no entanto, dormíamos em balsas, andávamos de trator por caminhos de lama, não havia telefone, nada”, contou o paraense Marques Cavalcante, gerente de suporte operacional da Petrobras que aportou na província antes mesmo do início da exploração, há 31 anos.

Grande parte da capital do Amazonas — cidade de mais de 2 milhões de habitantes, a sétima mais populosa do Brasil — tampouco tem a dimensão de quão crucial esse interior se tornou para sua sobrevivência. Desde 2009, há 663 quilômetros de gasoduto que cortam a selva, de Urucu até a Refinaria de Manaus (Reman). Das quatro Unidades de Processamento de Gás Natural existentes na floresta, na segunda semana de agosto partiram 5 milhões de metros cúbicos de gás, quase 90% para a geração de energia nas termoelétricas da capital.

O resto é levado para toda a Região Norte, o Maranhão, o Piauí e parte do Ceará. Também há dutos que conduzem o petróleo e o GLP até Coari, de onde são transportados por via fluvial a outras áreas.

A petroleira russa Rosneft também faz prospecções na região de Carauari e Tefé, depois de ter obtido os direitos de exploração de 16 blocos na Bacia do Solimões que pertenciam à PetroRio, antiga HRT. A questão é que adquirir expertise na selva pode consumir anos a fio. Em Urucu, os poços se espalham por uma área de 350 quilômetros quadrados, maior que 44% dos municípios brasileiros. E alguns são remotos, ou seja, não têm acesso por estrada, às vezes a mais de 50 quilômetros da base. Os helicópteros são usados para carregar de tudo até lá, por içamento com cabos. O transporte de uma única sonda de perfuração, desmontada, pode requerer até 500 viagens. As onças não são os únicos animais a frequentar as instalações industriais. Em 2014, um avião colidiu com uma anta na decolagem da pista de Urucu. Quando a área do aeroporto foi cercada, vários homens tiveram de fazer força para carregar sucuris que habitavam o matagal. Recentemente, durante uma inspeção numa torre de telecomunicações, os técnicos encontraram outra cobra no alto da estrutura. Já os morcegos obrigaram a empresa a fazer adaptações na linha de produção de energia, que já parou por causa de um bicho-preguiça. A diversidade de aves é outro cartão de visitas. O canto dos japiins, pássaro amarelo e preto que é nome de um bairro de Manaus, dá as boas-vindas a quem desembarca na província. Jacarés e veados volta e meia dão o ar da graça. E é esperado que eles apareçam, pois são indicadores de qualidade da gestão ambiental na base. Num santuário como esse, aliás, nada pode sair errado, sob pena de um enorme prejuízo à Floresta Amazônica e, por consequência, à Petrobras.