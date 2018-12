Servidor de segunda classe

Sergipe possui dois tipos de servidores públicos. Embora pagos pelo mesmo cofre, eles se dividem em primeira e segunda classes. Os funcionários do governo não têm reajustes há anos, recebem os salários com atraso superior a 10 dias e a segunda parcela do 13º será dividida em seis módicas parcelas. Do outro lado, estão os “primos ricos”, que trabalham no Tribunal de Justiça. Estes terão agora um reajuste salarial de 3,56%, seus salários são depositados dentro do mês por findar e todos recebem o 13º antes do final do ano, aliás, um direito líquido e certo de todo trabalhador. No vagão da segunda classe também estão os aposentados dos três poderes, do MPE e do TCE. É vergonhoso que, por conta dos equívocos cometidos pelo Executivo ao longo dos anos e a péssima gestão da coisa pública, Sergipe tenha chegado a este descalabro. Também passageiros do animado vagão da 1ª classe, os senhores deputados estaduais nem titubearam em aprovar o projeto de lei autorizando o governo a dividir em seis raquíticas parcelas o 13º dos miseráveis servidores. Só Jesus na causa!

Vítima da língua

Uma conversinha ao celular resultou na prisão do deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC). Ele e o assessor Evilázio Ribeiro – também preso – foram flagrados acertando como orientar testemunhas para sonegar informações sobre de possíveis fraudes eleitorais. Segundo a Polícia Federal, 86 pessoas muito pobres doaram, cada uma, mais de R$ 1 mil para a campanha Valdevan. Pelo visto, o deputado vai passar um tempinho atrás das grades para aprender a não atrapalhar investigações policiais. Cruzes!

Abra o olho

Tenha cuidado com e-mail cobrando o pagamento do IPTU. A Secretaria de Finanças de Aracaju adverte que não usa esta ferramenta digital para cobrar o tributo: “Os carnês do IPTU serão entregues nas residências dos contribuintes através dos Correios”, explica a Secretaria. Portanto, fique ligado, pois este tipo de e-mail geralmente está acompanhado de vírus para capturar senhas e informações pessoais do contribuinte desavisado. Crendeuspai!

Comércio enlutado

Foi sepultado ontem, em Aracaju, Esdras de Araújo Carvalho, 79 anos. Durante quase duas décadas, ele foi o secretário executivo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sergipe (FCDL). Esdras morreu na madrugada de ontem, vítima de falência de múltiplos órgãos. Descanse em paz!

Tempo quente

E a deputada estadual Maria Mendonça (PP) relatou na Assembleia a possível ameaça de morte a que ela e os familiares teriam recebido. A pepista não cita nomes, porem insinua nas entrelinhas que as ameaças partiram do prefeito afastado de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR). Em resposta, o gestor promete pedir a quebra do sigilo telefônico dele, da deputada e dos irmãos dela para provar que esta história de ameaça de morte é conversa mole pra boi dormir. Tomara que seja. Vixe!

Pipeiros em crise

Para alegria dos criadores de gado, as chuvas caídas no sertão encheram açudes e aguadas. Por outro lado, os donos de caminhões-pipa ficaram a ver navios, pois despencou quase a zero a compra de água pelo homem do campo. Pior para os pipeiros é que a maioria está há seis meses sem receber pelo transporte de água que fizeram para matar a sede do homem do campo. Marminino!

Posse prestigiada

E quem está em Brasília é o governador Belivaldo Chagas (PSD). Foi prestigiar a posse do ministro José Mucio Monteiro na presidência do Tribunal de Contas da União. A vice será a ministra Ana Arraes, que acumulará a função de corregedora do tribunal. Belivaldo deve permanecer na capital federal até amanhã, visando participar da reunião dos governadores com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, tá!

Casas ameaçadas

A Justiça Federal marcou para quinta próxima, 119 audiências visando discutir a ocupação do solo e construção de casas de veraneio na Praia do Saco, em Estância. Marcadas para o auditório da Justiça Federal, em Aracaju, as audiências serão restritas às partes e objetivam tratar sobre a produção de provas periciais. As investigações apuram se os imóveis em questão foram construídos em áreas de preservação ambiental permanente. Homem, vôte!

Bem na fita

A Energisa Sergipe está entre as primeiras distribuidoras de energia no ranking feito pela empresa de tecnologia TR Soluções. O estudo mediu a saúde econômico financeira das concessionárias para honrarem os compromissos. Para estarem nessa posição, as empresas melhores classificadas honraram com as partes de custos do PMSO (pessoal, material, serviços de terceiros e outros), têm geração de caixa suficiente para pagar investimentos, custo da dívida, expansão e melhora. Esta informação é do jornal Valor Econômico. Legal!

Grana prometida

O deputado federal não reeleito Adelson Barreto (PR) visitou, ontem, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Foi comunicar que colocará uma emenda individual no Orçamento da União destinado R$ 1 milhão para obras de infraestrutura em Aracaju. Nem precisa dizer que a informação deixou o prefeito rindo de orelha a orelha. Aff Maria!

