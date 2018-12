SUKITA É MULTADO EM R$ 60 MIL POR DESCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL

11/12/18 - 11:40:03

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) manteve na sessão desta segunda-feira (10), a multa no valor de R$ 60 mil por suposta desobediência de decisão judicial, do então candidato a deputado estadual, o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita.

Em sua decisão, o Juiz Fábio Cordeiro diz que Fábio Cordeiro, relator do processo, diz que não estava proibido o uso da aeronave na campanha, mas que o crime eleitoral estava caracterizado na cor do helicóptero, já que a aeronave tinha uma plotagem com o nome dele e número que seria aplicado na urna.

O juiz fixou ainda o pagamento de multa no valor de R$ 20 mil por dia, caso a decisão fosse descumprida e como Sukita continuou usando a aeronave por mais três dias após sair a condenação, o valor total a ser pago hoje é de R$ 60 mil.

O ex-prefeito Sukita, está recolhido em presídio cumprindo pena de 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção eleitoral.