EM BRASÍLIA, BELIVALDO PARTICIPA DE REUNIÃO COM GOVERNADORES E SÉRGIO MORO

12/12/18 - 08:55:25

O governador Belivaldo Chagas (PSD), participa na manhã desta quarta-feira (12), em Brasília, no prédio sede da OAB, de uma reunião do Fórum de Governadores do Brasil para tratar do tema Segurança Pública.

Estão participando do encontro, o futuro ministro Sérgio Moro e toda sua equipe, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) João Otavio de Noronha, e demais governadores do país.

Na pauta: fiscalização das fronteiras, gestão do sistema penitenciário brasileiro, financiamentos para o sistema de segurança pública.