BPRP APREENDE PISTOLA REVÓLVER E COLETE BALÍSTICO EM ARACAJU

12/12/18 - 07:54:36

A Polícia Militar através do Batalhão de Radiopatrulha efetuou, na tarde desta terça-feira, 11, no Bairro Cidade Nova a prisão de duas pessoas e a apreensão de uma pistola calibre .380, de um revólver calibre .38, de 6 placas de colete balístico e de um celular.

Os militares do BPRp realizavam radiopatrulhamento pelos bairros da zona norte da capital sergipana, quando avistaram no cruzamento das ruas Jorge Luis de Almeida Góis com Cícero Soares Santos dois homens em atitude suspeita, que quando notaram a presença policial empreenderam fuga e entraram em portando duas armas de fogo em uma residência, pulando, logo em seguida, os muros da respectiva casa.

Foi feito um cerco policial e uma varredura no local e os dois suspeitos foram encontrados e identificado como Paulo Sérgio Andrade Santos, 29 anos e Eanys Cardoso Silva, 23 anos.

Com eles os militares encontraram num primeiro momento, após a devida abordagem policial, 2 armas de fogo, sendo uma pistola .380 com 14 munições do mesmo calibre e um revólver calibre .38 com 4 munições, R$ 50,00 (cinquenta reais) e um celular.

Os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido à 3ª Delegacia Metropolitana.

Durante o deslocamento, populares acionaram uma outra viatura do Batalhão de Radiopatrulha e informaram que os suspeitos presos haviam jogado durante a fuga uma bolsa num terreno baldio.

Imediatamente, os radiopatrulheiros foram checar a informação e encontraram a bolsa informada e nela encontraram 6 placas de colete que foram levadas também à 3ª Delegacia Metropolitana para a conclusão do flagrante e das demais medidas legais e administrativas.

Colaboração SD Oliveira Filho