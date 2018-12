Campanha com funcionários do Senac colabora com doação de sangue

Com a proximidade das festas de fim de ano, parceiros solidários, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), unidade Aracaju, procuram o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) para contribuir com a doação e a manutenção dos estoques de todos os grupos sanguíneos, A, O, B e AB, fator RH, positivo e negativo.

De acordo com Silvia Conceição, analista de Recursos Humanos do Senac, a campanha encerra as ações programadas pelo setor para o fim de ano. Ainda segundo ela, a ação tem como objetivo o cuidado com a saúde dos colaboradores, além de despertar o espírito de caridade, no sentido de preocupação e cuidado com o próximo. “Sempre estamos incentivando a doação de sangue e o cadastro de medula óssea entre os colaboradores e o nossos alunos. Entendemos que ajudar é um ato humanitário para salvar vidas, e ajudar o tratamento de pessoas doentes que dependem do sangue em sua recuperação. Por isso, estamos aqui com mais ou menos vinte colaboradores engajados com a doação”, informou.

A gerente de Coleta do Hemose, a enfermeira Florita Aquino, destacou a importância do ato da doação em dezembro. “Esse é um mês de muita festividade, por conta das celebrações do Natal e do Réveillon. Também tem um aumento do número de pessoas viajando para o interior do Estado ou para outras capitais do Brasil. Por isso que é importante essa conscientização dos doadores e dos parceiros que estimulam a doação de sangue entre seus funcionários”, disse.

Conforme a gerente de Coleta, o processo que compreende o ciclo da doação de sangue é simples e leva no máximo uma hora e meia. “Esse tempo varia de acordo com o dia da semana e o movimento. Em dias mais calmos, o doador passa apenas 40 minutos para realizar todo o processo, que começa no cadastro, pré-triagem, um questionário da sala da triagem clínica e a coleta da bolsa de sangue”, detalhou. “Por último o doador recebe um lanche e é liberado”, completou.

Ações

Para garantir a manutenção dos estoques de sangue. durante dezembro a gerência de Captação de Doadores firmou parcerias destinadas a campanhas com a Escola de Enfermagem Grau Técnico, Farmacêuticos da Alegria, Centro de Excelência 28 de Janeiro, do município de Monte Alegre, 28º Batalhão de Caçadores (28 BC), Doadores de Porto da folha, Conselho Estadual da Juventude, Rotary Clube de Lagarto e Doadores do grupo ‘Mãos Unidas Pra Ajudar’, dentre outras atividades. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.