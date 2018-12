DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL SOLICITA REFORMA DO BPRV

12/12/18 - 11:09:30

O deputado estadual do PSC, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe ,(ALESE), Capitão Samuel Alves Barreto, cobrou, mais uma vez, reformas urgentes na sede do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), da Polícia Militar do Estado de Sergipe.

Segundo registrou o deputado, prédio tem parte interditada por risco de desabamento e outras salas necessitando de reparos urgentes. Deputado ressalta que obra tem recomendação do Ministério Público Estadual (MPE), e laudo pericial da Defesa Civil de Aracaju.

“Vamos convocar o comandante-geral da PMSE para explicar a situação na Comissão de Segurança Pública da ALESE e cobrar reformas urgentes, pois com o passar do tempo e a não reforma no local, poderá acarretar futuramente na interdição total do prédio”, afirmou o parlamentar.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Arquivo Alese