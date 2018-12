EDVALDO VIAJA PARA BRASÍLIA E PLEITEIA LIBERAR RECURSOS

12/12/18 - 06:20:30

O prefeito Edvaldo Nogueira viajou para Brasília nesta terça-feira, 11, em busca de investimentos para Aracaju. Na capital federal, o gestor se reuniu com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, a quem pleiteou o empenho de recursos de emenda parlamentar extra orçamentária, de autoria do deputado federal Laércio Oliveira, no valor de R$ 951 mil, para a construção de uma sede própria para Unidade Básica de Saúde (UBS) Renato Mazzé Lucas, localizada no bairro Santos Dumont.

Durante a audiência, o prefeito, que esteve acompanhado do deputado federal Laércio Oliveira, explicou que, atualmente, a unidade de saúde funciona em um prédio alugado. “Essa unidade de saúde funcionava em um prédio que sempre alagava no período de chuva. Então, decidimos alugar outro espaço e transferi-la para lá, para garantir a segurança dos usuários e funcionários. Por isso, a construção de uma nova sede para essa UBS sempre foi uma prioridade para nossa gestão. Além disso, com um local bem estruturado, poderemos prestar um melhor atendimento, com mais qualidade, aos moradores do bairro Santos Dumont. Então é um grande passo e que me deixa muito feliz”, destacou o gestor.

Edvaldo também enfatizou que o deputado Laércio Oliveira tem sido um grande aliado da sua administração. “Eu sempre digo que ninguém governa sozinho. É preciso buscar a ajuda e segurar nas mãos daqueles que as estendem. E com Laércio tem sido assim. Desde que nossa gestão começou, todas as vezes que o procuramos, sempre fomos atendidos. Essa emenda extra orçamentária é mais um exemplo da ajuda que temos ganhado de Laércio e sou muito grato por conseguir recursos que vão ajudar a melhorar a Saúde de Aracaju”, ressaltou.

Foto: Rodrigo Nunes/MS

Por Tirzah Braga