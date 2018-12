EM NOTA, TORRE DIZ QUE EMSURB NÃO CUMPRE COMPROMISSOS

12/12/18 - 14:11:23

A empresa Torre, responsável pela coleta de lixo na capital, emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira (12) sobre a paralisação do serviço e disse que a decisão foi motivada pelo atraso no pagamento por parte da Prefeitura de Aracaju.

Veja o que diz a nota

A TORRE Empreendimentos Rural e Construção Ltda., vem a público esclarecer a interrupção na limpeza urbana do município de Aracaju.

A TORRE, desde as datas de 03/09, 21/09 e 21/11, vem notificando a Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, para que cumprisse com as obrigações contratuais inerentes aos pagamentos das notas fiscais dos serviços prestados ao município, pois existia o iminente risco de paralisação parcial dos serviços de limpeza urbana do município de Aracaju, tendo em vista que a TORRE já havia empreendido todos os esforços possíveis para manter os serviços em plena execução.

Ademais, alertou à EMSURB que não havia mais como negociar com seus fornecedores e instituições bancárias sua dívida junto a esses, pois, por diversas vezes, programou uma data para pagá-los, de acordo com data programada pela empresa municipal, o que não ocorreu.

Na manhã de ontem (11/12), a diretoria da TORRE esteve na EMSURB aguardando o Senhor Presidente daquela empresa municipal para juntos, buscar uma saída urgente, para que não houvesse solução de continuidade dos serviços.

A dívida da EMSURB para com a TORRE vencida no atual momento refere-se aos serviços prestados nos meses de maio, agosto, setembro e outubro de 2018.

O passivo deixado pelos gestores anteriores, por força do Decreto 5.437/2017, foi parcelado em 48 (quarenta e oito) meses, estando 2 (duas) parcelas em atraso.

A TORRE expressa seu desejo de encontrar uma solução para o problema, mas lamenta não poder unilateralmente resolvê-lo. Precisamos urgentemente receber este passivo para podermos voltar a executar os serviços de limpeza, deixando, como sempre fizemos, Aracaju uma das cidades mais limpas e bem cuidadas do país.

Aracaju/SE, 12 de dezembro de 2018.

TORRE Empreendimentos