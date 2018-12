Governo realizou quase 2,3 milhões de atendimentos por meio dos Ceacs em 2018

Em 2018, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), realizou 2.286.334 atendimentos por meio dos quatros unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac). Também foram realizados pelo Ceac Itinerante, na visita a 40 municípios do interior, 12.014 atendimentos à população.

Na unidade do Ceac Riomar, onde são oferecidos serviços de 15 órgãos, a unidade registrou um quantitativo de 244.391 atendimentos prestados. Os campeões de atendimento foram: Banese, com 80.041; Detran, com 31.677; Deso, com 22.369 e PMA com 16.096 atendimentos.

No Ceac da Rua do Turista, onde são ofertados serviços de oito órgãos, teve um quantitativo de 430.920 atendimentos. Os campeões em atendimento Banese (118.610) e Detran (58.881).

Com relação ao Ceac de Itabaiana, com seis órgãos prestando serviços, os atendimentos chegaram a 22.773. Os que prestaram um maior atendimento foram SSP (12.033) e Correios (8.343).

Já no Ceac da Rodoviária, com 11 órgãos prestando serviços, os atendimentos chegaram a 352.34. Os que prestaram um maior atendimento foram Benese (98.460), Detran (55.820) e Deso (27.262).