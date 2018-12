LAÉRCIO SOLICITA AO MS CONSTRUÇÃO DE UBS PARA TRÊS MUNICÍPIOS

O deputado federal Laércio Oliveira realizou uma reunião com o Ministro da Saúde, Gilberto Occhi e os prefeitos de Aracaju Edvaldo Nogueira, de Itabaiana Carminha Mendonça e de Boquim Eraldo Pereira. Cada prefeito solicitou uma Unidade Básica de Saúde para seu município.

Edvaldo Nogueira pediu que fosse empenhado os recursos de uma emenda extra orçamentária no valor de R$ 951 mil conseguida pelo deputado federal Laércio para a construção da sede própria para a UBS Renato Mazé Lucas no Santos Dumont . Atualmente, a unidade está funcionando em uma casa alugada.

O prefeito de Boquim também tem a mesma dificuldade, visto que uma UBS do município também funciona em prédio alugado. “Assim, os recursos que hoje usamos para pagar o aluguel, podemos direcionar para o atendimento a população, além de que em uma sede própria será possível garantir uma estrutura de melhor qualidade para a população”, explicou.

A prefeita Carminha Mendonça informou que o município de Itabaiana tem algumas dificuldades e necessita de recursos para a área de saúde, incluindo uma UBS para atender a população de regiões mais afastadas da cidade.

O deputado Laércio destacou a importância da construção das três unidades para garantir um melhor atendimento de saúde básica. “Sabemos que 80% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção básica através de prevenção, tratamento, reabilitação, entre outros atendimentos. As UBS são instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenham um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade”, disse o deputado ao ministro.

Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

A atenção primária é constituída pelas unidades básicas de saúde (UBS) e Equipes de Atenção Básica, enquanto o nível intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel as Urgência), das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e o atendimento de média e alta complexidade é feito nos hospitais.

