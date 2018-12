OAB/SE lança nesta quarta-feira o Observatório da Democracia

12/12/18 - 09:51:45

Cumprindo a sua missão institucional, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, instalará, de forma inédita, o Observatório da Democracia.

A OAB tem como uma das suas principais bandeiras de luta a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, seus princípios e valores.

Assim, com o Observatório, a OAB/SE estará em vigília permanente, atenta a todos e quaisquer atos atentatórios à democracia e liberdades civis.

Para celebrar esse importante ato em defesa da cidadania, a entidade convida a advocacia e a sociedade civil sergipana para prestigiar a solenidade de lançamento do Observatório da Democracia.

O evento acontecerá hoje, dia 12 de dezembro, às 16h, no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe – CAA/SE.

A iniciativa inédita contará com a presença confirmada do presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, futuro presidente nacional da OAB, e do presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas.

O auditório da CAA/SE está localizado na Travessa Martinho Garcez n° 71, Centro.

