Policiais civis prendem homem acusado de roubo em Itabaiana

12/12/18 - 10:47:08

O jovem possuía dois mandados de internação e um mandado de prisão provenientes do município de Boquim/SE

Na tarde de terça-feira, 11, policiais civis de Itabaiana cumpriram mandado de prisão e de internação em desfavor de José Erickson de Andrade Cruz, 18 anos. Após um trabalho de inteligência, o indivíduo foi localizado no centro da cidade serrana.

José Erickson já havia sido apreendido quando era adolescente em 2015 pelo ato infracional de roubo. Em 2018, foi determinada sua prisão preventiva pelo crime de roubo. O indivíduo agora se encontra detido, à disposição da justiça para cumprimento da pena.

No momento da abordagem policial, o suspeito tentou se passar por outra pessoa, fornecendo nome falso. Porém, com as provas e informações colhidas pelos policiais, foi possível atestar sua verdadeira identidade.

Esta prisão reforça o comprometimento da Delegacia Regional no combate à violência em Itabaiana. A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do Disque Denúncia (181) para continuidade de ações de combate à violência no município.