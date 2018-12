Prefeitura de Socorro realiza serviço de calçamento na Taiçoca de Fora

12/12/18 - 13:28:47

Desde o início da gestão do prefeito Padre Inaldo, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), vem realizando uma série de ações visando a melhoria da qualidade de vida dos socorrenses. Prova disso é a obra de calçamento que está sendo realizada em diversas ruas da Taiçoca de Fora, uma antiga reivindicação dos moradores.

Apesar do serviço já ter sido iniciado na rua Renato Rocha, o serviço de calçamento de paralelepípedo e pavimentação será estendido para as ruas Manoel Hilário, Ademar Andrade, C e Travessa D, conforme aponta o secretário de Infraestrutura, Francisco Nascimento. “Nós já iniciamos o serviço na rua Renato Rocha, mas também iremos expandir para mais três ruas e uma travessa. Por conta das festividades de final de ano, esses serviços devem ser finalizados em janeiro, mas já é possível visualizar um novo cenário, por exemplo, na rua Renato Rocha”, revelou.

A moradora da rua Renato Rocha, Marilene Cortez, relembra como era a situação da localidade antes do início da obra e afirma que por diversos anos a população reivindicava por melhorias que só foram atendidas pela atual gestão. “Antigamente era uma coisa precária, pra ter noção quando a população chamava a Samu ela não entrava, tínhamos que levar a pessoa no carrinho de mão ou nos braços. Quando pegávamos lotação a maioria dos motoristas não entravam e quando chovia a coisa ficava ainda pior, mas graças a Deus estamos tendo essa benção. Só tenho a agradecer ao prefeito e a todos que contribuíram porque há anos lutamos por isso”, declarou.

O sentimento de felicidade e gratidão também se estendeu para o morador Jadir Silva. “Finalmente alguma gestão olhou pra gente, o prefeito está de parabéns pelo serviço. Pra tirar o carro da garagem era um sufoco, a gente tinha que colocar resto de construção nos buracos, era difícil”, disse.

