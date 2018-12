SergipeTec é avaliador da Maratona Universitária Sebrae

12/12/18 - 12:52:09

O Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) integrou a banca avaliadora das 10 melhores ideias de negócios de centenas de estudantes do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS), durante a Maratona Universitária Sebrae 2018. A iniciativa fomenta a competição de ideias inovadoras, em busca de desenvolver o potencial dos empreendedores universitários, capacitando-os na criação de startups inovadoras.

“O mais interessante e importante da Maratona foi ver a vontade e garra dos participantes de aprender e de inovar, mesmo, bastante concentrados e focados na ideia desenvolvedora de negócio. Isso comprova a consolidação do fomento ao empreendedorismo científico e tecnológico, inclusive no público jovem, voltado à criação de startups em nosso estado, aliando e exercitando o gigante potencial existente nos centros universitários”, reforçou o gestor de Inovação do SergipeTec, Marcelo Dósea.

Promovida pelo SEBRAE Sergipe, em parceria com o IFS e a UFS, e com o apoio do SergipeTec, a Maratona Universitária Sebrae é a oportunidade ideal para conhecer uma mistura de pessoas e ideias inovadoras dentro e ao redor do estado. Através de uma série de atividades colaborativas, a principal tarefa é identificar problemas e gerar soluções criativas e minimizadoras de efeitos no bem-estar das pessoas, em diferentes áreas, como Saúde, Educação, Segurança Pública, Desigualdade Social, Política e Condições Climáticas.

Durante a Maratona, o desafio foi solucionado através de ferramentas visuais para a construção estratégica, a exemplo do Design Thinking e do Canvas. As 3 melhores soluções foram premiadas pelo SEBRAE, sendo que a primeira colocada está na etapa final da maratona, que acontecerá em 2019. Tudo isso, além de terem a oportunidade de apresentar o projeto para investidores convidados pela organização do evento.

Por Flávia Nunes

Foto assessoria