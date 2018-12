Seu Marcos fala da importância da migração da Rádio Jornal AM para FM

12/12/18 - 06:31:08

por Marta Costa

Após décadas, operando na faixa AM, a Rádio Jornal 540 migrou para a modulação FM. A mudança foi parabenizada pelo vereador Seu Marcos que destacou a importância da emissora para a sociedade aracajuana nesta terça-feira, 11, na Câmara Municipal de Aracaju.

Segundo ele, desde domingo, 9, a emissora já passou a funcionar na nova sintonia. “ Domingo a Rádio Jornal 540 Am passou a funcionar no FM. A Rádio Jornal 540 AM migrou para a modulação 91.3 FM. Quero parabenizar toda a direção do emissoras , profissionais de rádio que fazem um excelente trabalho de informar o público sergipano” , destacou o vereador.

Obrigatoriedade

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações definiu 2020 como prazo para que todas as rádios que operam na faixa AM migrem para a modulação FM.

A determinação foi após a decisão de encerrar o do sinal analógico no Brasil. Até 2020 todas as emissoras AM deverão realizar a digitalização para FM que, para o Ministério, é um processo mais barato e com maior qualidade de áudio, igualando assim o mercado de radiodifusão.

Foto Gilton Rosas