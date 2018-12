Superintendente da SMTT da Barra, pode ser candidato a prefeito em 2020

12/12/18 - 15:19:11

Alguns nomes já começam a aparecer como possíveis candidatos à sucessão do prefeito do município de Barra dos Coqueiros.

Nesta semana, as informações que circulam nos bastidores político são de que o superintendente da SMTT daquele município, o policial civil licenciado, Gilvan Mecenas, teria colocado seu nome à disposição do grupo para disputar a prefeitura em 2020.

Em recente conversa com o blogueiro Gordinho do Povo, Mecenas confirmou a intenção de disputar a eleição, inclusive apresentando alguns projetos que, caso obtenha êxito nas urnas, faria pelo município e um deles seria a criação e implantação da Guarda Municipal do municipio da Barra dos Coqueiros.

Além da criação da GM, Mecenas deve continuar o trabalho que o prefeito Airton Martins vem desenvolvendo no município, assim como o projeto “comida na mesa”.