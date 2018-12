Banese participa da comissão julgadora da Maratona Sebrae de Inovação e Tecnologia

Evento teve como objetivo desenvolver o potencial empreendedor de alunos das instituições de ensino superior do Estado

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) participou da comissão julgadora da Maratona Universitária de Inovação e Tecnologia promovida recentemente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae-SE), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS). Durante o evento, realizado com o objetivo de desenvolver o potencial empreendedor de alunos das instituições de ensino superior do Estado, foram apresentadas ideias inovadoras de negócio relacionadas a áreas como turismo, educação, responsabilidade social, desigualdade, geração de trabalho, empreendedorismo e sustentabilidade.

O Banese, além de participar da avaliação dos 25 trabalhos finalistas da maratona, doou uma série de brindes para os participantes do evento e premiou as duas equipes que ficaram em primeiro lugar nas competições com um título de previdência privada no valor de R$ 500 cada. “Pirâmide de Destilação Solar nas Indústrias” e “Mais Eco (Lixo Reciclável)”, foram os projetos vencedores das competições, o primeiro na maratona organizada pelo IFS, e o segundo na etapa realizada pela UFS.

Para o gerente da Área de Tecnologia da Informação do Banese, Daniel Souza Santos, que representou o banco na comissão julgadora da maratona, o evento promovido pelo Sebrae atingiu os seus objetivos de promover uma imersão em empreendedorismo a estudantes das instituições de ensino superior do Estado. “Participar de um evento como esse é muito importante. Acredito que o Banese foi convidado pelo Sebrae para participar da comissão julgadora da maratona porque aqui no banco tem muita gente com experiência no campo do empreendedorismo, de startups e de inovação. Além disso, o banco também dispõe de linhas de crédito específicas para financiar os projetos desses jovens empreendedores, quando eles resolverem constituir as suas empresas”, ressaltou.

