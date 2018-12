Bittencourt participa de seminário pelo Dia Internacional contra a Corrupção

13/12/18 - 05:21:53

por Acácia Mérici

Durante esta quarta-feira, 12, o vereador Professor Bittencourt esteve no Tribunal de Contas do Estado onde participou do Seminário pelo Dia Internacional contra a Corrupção. Promovido pelo Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Sergipe (Focco/SE), o evento aconteceu simultaneamente em todos os estados da federação com o objetivo foi apresentar e debater as ações de diversos órgãos de controle que atuam no combate à corrupção, a exemplo do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Controladoria Geral do Estado, Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) e Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO).

“Este evento foi oportuno para promover a reflexão e a união de toda sociedade para prevenir e combater a corrupção, um verdadeiro crime que enfraquece nosso país. A sociedade não pode ser tolerante a todo e qualquer tipo de corrupção. É preciso que todos façam a sua parte denunciando qualquer ato ilegal. Desejamos ter um país bem melhor para nossos filhos e netos. O combate à corrupção não é um desafio apenas dos órgãos de controle, é de todos os cidadãos”, comentou Bittencourt, que representou a Câmara Municipal de Aracaju no seminário.

Na opinião do parlamentar, é preciso que toda a sociedade continue sempre atenta às práticas de corrupção e que denuncie. “A corrupção prejudica todas as áreas. É preciso estar atento aos gastos públicos e punir corruptos. Dentre as medidas de combate estão a prevenção, a transparência e a denúncia. Quando a prática do ‘jeitinho brasileiro’ acabar, em todas as esferas, teremos um país melhor e igual para todos. Parabenizo o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, pela grandiosidade do seminário”, comentou Bittencourt.

Dentre os temas abordados no seminário estavam “A atuação do Ministério Público no Combate à Corrupção”, “Controle Interno e Controle Externo na Prevenção à Corrupção”, “Combate ao Crime de Corrupção”.

“As entidades que fazem parte do Focco/SE trabalham juntas para fazer o diagnóstico, a prevenção e repressão a todas as práticas de corrupção. O evento contou com cerca de 200 pessoas inscritas e foi importante para que possamos estar cada vez mais próximos da sociedade e mostrar que estamos atuantes e vigilantes. Todos os órgãos exercem seu papel com muita competência e comprometimento, dando resultados para o cidadão. A cada ano, pretendemos ampliar o seminário”, afirmou o coordenador do evento e procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello.

Foto: Assessoria do parlamentar