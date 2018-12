Com emendas de Laércio, PMA vai retomar obras em 8 unidades de saúde de Aracaju

O deputado federal Laércio Oliveira conseguiu a liberação de R$ 966.761,40 para a Prefeitura de Aracaju. Os recursos serão utilizados para reformar oito Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS). A estimativa é que o reinício das obras de reforma e ampliação ocorram já na próxima segunda-feira (17). As unidades contempladas são as UBS Anália Pina (Santos Dumont), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Dona Jovem (Industrial), Cândida Alves (Santo Antônio) e Carlos Hardman (Soledade) e Celso Daniel (Santa Maria).

Segundo a secretária da SMS, Waneska Barboza, as reformas e ampliações visam aumentar a qualidade do serviço e ampliar o atendimento. Além disso, permite aos servidores um desenvolver de atividades mais completo para que possam disponibilizar toda a sua capacidade técnica aos cidadãos.

De acordo com Laércio Oliveira, saúde é prioridade no seu mandato. “Essa semana estive no Ministério da Saúde com o prefeito Edvaldo Nogueira e solicitamos agilidade na liberação dos recursos para retomar as obras de reforma e ampliação que estavam paradas”, enfatizou.

Previsão de conclusão

De acordo com a coordenadora de Infraestrutura da SMS, a engenheira Carla Christina Santos, as obras de reformas e ampliações estavam paralisadas devido à falta do repasse de recursos do Ministério da Saúde. “Estávamos monitorando a nova remessa, agora que saiu a ordem de serviço, as ações serão retomadas a partir de segunda-feira e a conclusão prevista é de aproximadamente 45 dias”, explicou.

Ainda segundo a coordenadora, apenas no caso da UBS Anália Pina, que é uma ampliação, esse prazo pode ser um pouco maior, mas que as outras sete devem ser concluídas em breve. “Nas revitalizações, fazemos apenas serviços básicos como revisões elétricas e hidráulicas. Colocamos tudo nos padrões vigentes e fazemos a pintura geral dessas unidades. Caso nessa intervenção a gente identifique que tenha problema estrutural, passamos a atuar nela por um tempo maior. Porém, se tudo ocorrer como o planejado, até janeiro é nossa previsão de totalização das conclusões das obras”, detalhou.

Da assessoria Com informações da Agência Aracaju