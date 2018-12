DESEMBARGADORA VILMA LEITE AMORIM TOMA POSSE NO TRT20 NESTA SEXTA-FEIRA

13/12/18 - 09:44:55

Na próxima sexta-feira, 14/12, a desembargadora Vilma Leite Machado Amorim assumirá a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região para o biênio 2018/2020, bem como seu vice-presidente, o desembargador Thenisson Santana Dória.

A solenidade de posse acontecerá às 10h no auditório do Complexo da Justiça do Trabalho e contará com participação de diversas autoridades.

Vilma Leite Machado Amorim, foi nomeada pelo Presidente da República, em 24/05/2018, para exercer o cargo de Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, ocupando a vaga de desembargador destinada ao membro do Ministério Público do Trabalho, em decorrência da aposentadoria do desembargador Carlos de Menezes Faro Filho.

A nova presidente do TRT20 foi procuradora do trabalho durante 22 anos

Vilma Leite Machado Amorim é natural de Itabaiana/SE. É graduada em direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em direito pela mesma Universidade, especialista em direito público e em direito do trabalho. Foi aprovada em diversos concursos públicos, dentre eles o de procurador do trabalho, em 1996. Atuou como procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe permanecendo mais tempo no cargo, por dois mandatos, de 1999 a 2003. Em 2011, foi promovida, por merecimento, ao cargo de procuradora regional do trabalho, atuando exclusivamente em ofício de 2ª instância.

Atuou como coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidade e Eliminação da Discriminação no Trabalho e coordenadora estadual do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente. Enquanto procuradora do Trabalho, atuou principalmente nos temas relacionados à discriminação no ambiente de trabalho, assédio moral, inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e proteção à intimidade do trabalhador. Participou de Comissões Auxiliares de Correição Ordinária e Extraordinária no âmbito do MPT. Esteve como conferencista, palestrante e debatedora em eventos, nos quais as metas prioritárias do MPT eram o tema principal.

Antes de ingressar no Ministério Público do Trabalho, foi aprovada nos seguintes concursos públicos: Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (1991); Técnico Judiciário da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado de Sergipe (1993); Oficial de Justiça Avaliador do TRT/20ª Região (1996); Escrivão da Capital (1996);Técnico Processual do Ministério Público da União (1996) e Seleção para Professor Auxiliar da Universidade Federal de Sergipe (1996).

Vilma Amorim foi professora substituta da Universidade Federal de Sergipe e professora-assistente da Universidade Tiradentes. Participou da confecção de capítulos de livros publicados com a temática da discriminação de gênero nas relações de trabalho, mediação de conflitos, Direitos Fundamentais e a Dignidade da Pessoa Humana, além de docência jurídica e estudos de metodologia.

Foto assessoria

Por Daniela Sampaio