Jornalista Breno Altman vem a Aracaju para seminário de conjuntura política

13/12/18 - 07:08:55

Por Iracema Corso

A Frente Brasil Popular e a CUT reúnem em Aracaju analistas políticos de notabilidade nacional.

A Frente Brasil Popular promove neste sábado, 15, em Aracaju, no auditório da CAASE/OAB, o Seminário Conjuntura Política, que acontece das 8h30 às 13h. A atividade promovida pelas organizações do movimento sindical e social que integram a FBP reúne em Sergipe analistas políticos de projeção nacional nas suas áreas de atuação.

São eles, o jornalista e editor do site Opera Mundi, Breno Altman, o diretor nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues, e o dirigente nacional da Consulta Popular, Aton Fon. Os palestrantes irão apresentar um retrato da realidade, a partir do cenário pós-eleições de 2018, e apontar como as movimentações dos principais atores políticos do país afetam os interesses da classe trabalhadora.

O vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), Plínio Pugliesi, uma das organizações que compõem a Frente Brasil Popular, convida trabalhadores e trabalhadoras a participarem do evento. “Na conjuntura atual, ganha força a filosofia política ultraliberal que é contra tudo que é coletivo. Entre os principais alvos, estão os direitos dos trabalhadores. Assim como a entrega das riquezas do Brasil aos países estrangeiros e o fechamento da democracia. Por isso, os trabalhadores precisam fazer a leitura do momento e se organizar politicamente para resistirem contra o retrocesso civilizatório que está sendo posto.”

O evento promete ser um marco na esquerda sergipana como um todo. “A Frente Brasil entendeu que não basta só caminhar é necessário também pensar a forma como se caminha. Ou seja, depois de tantas lutas e das eleições, precisamos recuperar o folego e canalizar a nossa melhor energia pro estudo e para a reflexão de como enfrentar o Golpe em curso no Brasil,” explica Durval Siqueira, dirigente da Consulta Popular de Sergipe.

O acesso ao evento é livre, limitado às vagas do auditório.

O que é a Frente Brasil Popular?

A Frente foi formada no segundo semestre de 2015, naquela época como organização de resistência em defesa da democracia. Desde seu surgimento, as entidades que compõem a Frente alertavam que a derrubada do governo eleito Dilma Rousseff não seria apenas um golpe contra o governo e seu partido, mas principalmente um golpe contra os direitos da classe trabalhadora. Percebe-se que, na atualidade, as avaliações da Frente Brasil Popular foram acertadas. Hoje ganham força – tanto no atual governo ilegítimo Michel Temer, quanto no futuro governo de Bolsonaro – os ataques aos direitos sociais conquistados pelo povo brasileiro no último século.

Em Sergipe, a Frente Brasil Popular tem sido um espaço de articulação dessas entidades. Tem entre os integrantes a Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (MOTU), Levante Popular da Juventude, Consulta Popular, além de partidos de esquerda e outros movimentos sociais.

O quê: Seminário Conjuntura Política

Quando: 15 de dezembro, às 08:30

Onde: CAASE/OAB, Travessa Martinho Garcez n° 71, Centro, Aracaju-SE